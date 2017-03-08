​Три судьбы

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Марина Пархоменко

В Библиотеке Первого Президента Рес­публики Казахстан – Лидера нации накануне 8 Марта устроили для школьников и студентов теплую встречу с многодетными матерями, очень разными, но схожими в одном – в бесконечной любви к детям.

Кульшара Умбетова, прожив с супругом в счастливом браке 49 лет, родила и воспитала замечательными людьми 12 детей. Сейчас она бабушка для примерно тридцати внуков и более десяти правнуков – точное их число не называет, чтобы не убывало, а только прибавлялось.

– Живу у младшего сына, окружена любовью и заботой, – рассказывает Кульшара-апай. – Посвящаю много времени внукам. Любят они слушать воспоминания о прожитых годах, мои собственные сказки – говорят, они интереснее.

Главный рецепт воспитания детей ­достойными людьми, по мнению ува­жаемой мамы, заключается в том, чтобы они с малых лет видели, чувствовали, что их мама и папа ценят свои отношения, всегда рядом и в горе, и в радости.

Ырыскуль Отегеновой живется не просто – она воспитывает троих внуков, родители которых погибли в автокатастрофе. Детвора и бабушка черпают силы друг в друге. Не остается в стороне и коллектив Библиотеки Лидера нации, два года назад взяв над семьей шефство. Ырыскуль не остается без поздравлений и подарков на любой праздник, ей помогают собрать ребятишек в школу. Женщина высказала искреннюю благодарность коллективу за поддержку, пожелав всем добра и удачи.

Секретами семейной жизни поделилась заслуженный деятель Казахстана, певица, многодетная мать Каракат Абильдина. Яркая, талантливая женщина успевает заниматься творчеством, сохранять теп­лоту семейного очага, растить не менее одаренных детей – четверых сыновей, о чем и рассказала, отвечая на вопросы молодых людей.

– Для меня самый красивый и любимый праздник – 8 Марта, – говорит Каракат Абильдина. – Впрочем, вся весна для меня – большой праздник, в эту пору происходят самые яркие и незабываемые события в моей жизни. Вот и нынче жду рождения ребенка. Поздравляю всех женщин и желаю им счастья!

Подарком для всех собравшихся стало выступление ансамбля «Жетыген» школы-студии «Қарақат». Девушки с особым очарованием исполнили песню «Сұлу қыз­дар», наполнив зал щебетанием птиц, звуками весенней капели.

В этот день букеты роз, подарки преподнесены и многодетным матерям коллектива библиотеки, у многих из которых по четверо и более детей. Их судьбы наверняка не менее трогательны и интересны, и когда-нибудь будет услышан рассказ и о них.

– Такие встречи важны, потому что мы отдаем дань уважения женщине, дарящей жизнь, – отметил исполнительный директор Библиотеки Лидера нации Бейсембай Жумабеков. – Наша молодежь должна понимать и беречь семейные ценности, ведь на них зиждется государство. И где, как не в этих стенах, говорить о них.

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