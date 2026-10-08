Три таеквондистки из Казахстана выступят на Гран-при в Париже

Спорт

С 9 по 11 октября в Париже (Франция) пройдет заключительный этап серии Гран-при по таеквондо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Фото: НОК

Турнир соберет ведущих спортсменов, которые поборются за медали и рейтинговые очки.

Сборную Казахстана на соревнованиях представят три таеквондистки. В весовой категории до 49 килограммов выступит Айдана Кумартаева, до 57 килограммов - Мария Севостьянова, свыше 67 килограммов - Назым Махмутова.

Отметим, что соревнования в Париже станут последним этапом серии в этом сезоне.

Финал Гран-при по таеквондо пройдет с 27 по 29 ноября в Астане.

#Казахстан #Париж #таеквондо

Популярное

Все
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Здоровая среда со школьной скамьи
Подготовка к саммиту СНГ
Не просто добыть, но и переработать
Будет порядок на полигоне!
Октябрьский душ на «Астана Арена»
Все под контролем
Когда история взлетает с холста
Жалобы и предложения – через QR
Угодила... в фотоловушку
Завод по производству стеклотары построят в Актобе
Распоряжение Главы государства о назначении
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Инфляция в Казахстане продолжила падение в сентябре
Горы беспечности не прощают
Скончалась старейшая обладательница премии «Оскар»
В крепком хозяйстве и бактерия при деле
МВД и Kinopark Theatres расширяют сотрудничество
От общественного диалога – к новой модели управления
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Серебряное трио Казахстана
Президент выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
День учителя отмечают в Казахстане
1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027
Глобальные вызовы и поиск решений
Кубинский голос казахской песни
Серебряный тандем Сметова и Абужакыновой
Приступили к приемке свеклы
После зерновых –время подсолнечника
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Состоялось бюро Курултая
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Дефицит пастбищ снижается
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Мировые звезды в Астане
Языки пламени и хохолок какаду
Игрок месяца – Дмитрий Попко
Лидер оступился, борьба обострилась

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]