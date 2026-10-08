Три таеквондистки из Казахстана выступят на Гран-при в Париже

С 9 по 11 октября в Париже (Франция) пройдет заключительный этап серии Гран-при по таеквондо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Турнир соберет ведущих спортсменов, которые поборются за медали и рейтинговые очки.

Сборную Казахстана на соревнованиях представят три таеквондистки. В весовой категории до 49 килограммов выступит Айдана Кумартаева, до 57 килограммов - Мария Севостьянова, свыше 67 килограммов - Назым Махмутова.

Отметим, что соревнования в Париже станут последним этапом серии в этом сезоне.

Финал Гран-при по таеквондо пройдет с 27 по 29 ноября в Астане.