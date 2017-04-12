В заключительный день, как и в первый, казахстанским спорт­сменам были вручены две золотые медали. Чемпионкой континента в возрастной группе до 12 лет стала Асель Серикбай из Кызылорды, а Меруерт Камалиденова (Астана) такой же награды удостоена за победу среди шахматисток до 16 лет. Еще одну медаль – бронзовую – получила Назеке Нургали из Кызылорды, выступавшая в категории до 14 лет.

Как сообщает Федерация ­шахмат Казахстана, абсолютной рекордсменкой по количеству выигранных золотых медалей в нашей команде стала Асель Серикбай, первенствовавшая не только в классических шахматах, но и в рапиде и блице. Три турнира – три победы! У Меруерт Камалиденовой «золото» в «классике» и «бронза» – в блице. Столичная шахматистка выполнила норму женского мастера FIDE.

К слову, Асель Серикбай и Меруерт Камалиденова поедут на юношеские чемпионаты мира, которые во второй половине 2017 года пройдут в Бразилии и Уругвае.