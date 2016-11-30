Три тысячелетия уникального транзита Статьи 2560 Олег ТАРАН, журналист

Поколения выбирают лучшее



Торговля или товарообмен с древнейших времен были неотъемлемой частью взаимоотношений человеческих сообществ, а затем и целых стран. Со временем наиболее удобные маршруты перевозки грузов, сухопутные или водные (океанские, морские и речные), становились настолько популярными, что даже приобретали свои собственные имена. Некоторые из них даже сохранились в истории, например «Путь благовоний» и «Дорога специй», «Транссахарская торговля» и «Сибирский тракт», «Ногайский шлях», «Ганзейские пути» и другие.



Уникальность же Великого шелкового пути в том, что это был не просто маршрут по вывозу из Китая шелка, значительная часть пути которого проходила по территории современного Казахстана. Это было очень важное в истории соседних народов явление, оказавшее огромное влияние на прогресс двух государств. Содержательное и созидательное наполнение Великого шелкового пути поспособствовало тому, чтобы через несколько веков его возрождение стало актуальным, причем не только по экономичес­ким соображениям, но и с точки зрения политики, культуры, общечеловеческих отношений.



Выгоды Великой степи



Следует начать с того, что в Цент­ральной Азии и на Средиземноморье узнали о замечательном, красивом и полезном для здоровья китайском шелке, благодаря тому что еще с середины I тысячелетия существовал прообраз Великого шелкового пути – Степной путь, проходивший от Причерноморья до Верхнего Иртыша и озера Зайсан. Кочевые племена саков и скифов, жившие на территории современного Казахстана, одними из первых оценили достоинства стратегического товара своих соседей и по мере сил способствовали его продвижению далеко на Запад. В свою очередь они предлагали традиционные товары: скот, шкуры, меха, изделия из драгоценных металлов, а также транзитные западные товары.



Когда с середины II века Великий шелковый путь начал свое функцио­нирование, это уже была не только торговая артерия, но и дипломатическая, а кроме того, встречались на нем и просто путешественники. В результате в долинах рек Чу, Талас и Сырдарьи некоторые земледельческие поселения выросли в настоящие городские центры, окруженные стенами с башнями.



Шли века, менялись племена и народности, населявшие Великую степь, появлялись и исчезали здесь большие и малые государства, но караваны все шли по бескрайним просторам, связывая незримыми нитями Восток и Запад.



Особенно оживленным стал путь из Китая через Семиречье и Южный Казахстан в VI–VII веках уже нашей эры, чему способствовало образование Тюркского каганата – сильного, стабильного государства, где охранялись и контро­лировались торговые маршруты. Кроме того, помимо транзитной привлекательнос­ти, сами тюркские каганы, будучи людьми небедными, с удовольствием­ приобретали китайские товары по хорошим ценам.



Оживление Шелкового пути в Семиречье и Южном Казахстане серьезно повлияло и на развитие городской культуры этих регионов. Стали появляться новые городские центры в Жетысу, на юге Казахстана произошел заметный рост населения, укрепилась экономика торговых городов. Наиболее известные и крупные из них – Исфиджаб и Тараз. Потребовалось большое количество валюты, и активно заработали монетные дворы в Исфиджабе, Отраре, Таразе, Яссах.



Китайский путешественник, буддийский паломник Сюань Цзянь в 630 году оставил такое описание городов Семиречья:



«Пройдя более 500 ли на северо-запад от Прозрачного озера, прибыли в город на реке Суй-е (Суйап, Суяб). Этот город в окружности 6–7 ли. В нем смешанно живут торговцы из разных стран и хусцы. Прямо на западе от Суй-е находится несколько десятков одиночных городов, и в каждом из них свой старейшина. Хотя они не зависят один от другого, но все они подчиняются тудзюю (кагану). Страна от города Суй-е до Гэшуанна (Кушания) называется Сули, ее население также носит это имя...» Таким образом, китайские летописцы внесли свой вклад в сохранение нашей истории.



Помимо основной трассы казахстанского транзита были и другие дороги, которые вели на север – через степи Сары-Арки и на восток – к берегам Иртыша и далее на Алтай и в Монголию. Кочевавшие здесь племена номадов также были активными участниками торговых связей системы Шелкового пути, являясь не только потребителями китайских товаров, но и поставщиками своей продукции и, конечно же, посредниками, доставляя и то и другое на международные рынки.



Таким образом, мы видим, что взаимоотношения двух народов во времена расцвета Великого шелкового пути были активными и успешными.



Интерес Великой стены



Теперь давайте рассмотрим, почему именно степное направление являлось (и до сих пор является) таким привлекательным для Китая, когда, казалось бы, более предпочтительнее был либо южный вектор, через многие известные торговые города и большие страны, либо вообще – морской путь. Что касается второго, то к этому варианту китайцы обратятся только в XV веке, когда большие военные и политические потрясения в Центральной Азии исключат на несколько веков возрождение Великого шелкового пути.



Главным, можно сказать именным, товаром этого маршрута был шелк. В свое время он ценился наравне с золотом. Этот дорогой материал не стыдно было преподносить царям, им одаривали послов и важных чиновников. Тканью можно было рассчитываться с наемными войсками и выплачивать государственные долги. Общеизвестно, что технологию ее производства китайцы долгое время хранили в секрете.



Для продвижения этого товара, имевшего, как сейчас говорят, конкурентное преимущество, Китаю требовались на первом этапе хорошие посредники, а впоследствии – надежные и безопасные торговые пути. Так исторически сложилось, что номады Великой степи одними из первых стали помогать соседям с распространением шелка, а современное казахстанское направление стало одним из самых привлекательных в силу ряда причин. Достаточно сказать, что оживление Шелкового пути через Семиречье и Южный Казахстан в VI–VII веках произошло после того, как южные дороги Ферганы стали опасными из-за многочисленных междоусобиц.



Примерно в тот же период из-за ирано-византийских войн персы стали блокировать торговые пути греков в Азию, что вызвало изменение основного маршрута Шелкового пути. Тогда его караваны пошли по более «толерантному» направлению, огибая Каспий не с юга, а с севера и далее — через Кавказ. Казахстанский маршрут себя вновь оправдал.



Взаимная заинтересованность китайцев и кочевников в торговле сделала возможным обезопасить их границу. Напомним, что Китаю чаще приходилось сражаться с кочевыми племенами севера, от которых они и защищались Великой стеной, да и другие направления были неспокойными. А Шелковый путь способствовал тому, чтобы целое стратегическое направление не только не давало повода для беспокойства, но и приносило значимый для государства доход.



Долгие века добрососедских отношений не могли не привести к тому, что по Шелковому пути стали распространяться не только товары, но и мода. Достоверно известно, что долгое время в Танской державе были очень популярными среднеазиатские наряды и изделия. Кроме того, тогда же наиболее популярной в Китае стала музыка Восточного Туркестана и Центральной Азии. Какой она была? Уже упомянутый Сюань Цзянь описал ее так: «Каган приказал поставить вина и начать музыку... Все это время раздавалась иноземная музыка, сопровождаемая металлическим перезвоном... Она ласкала слух, радовала сердце и мысли».



До сих пор при раскопках памятников на Шелковом пути находят материальные подтверждения взаимообогащения культур. К ним можно отнести терракот танского времени, увековечивший танцоров и танцовщиц, музыкальные ансамбли, разместившиеся на верблюжьих горбах. Лица многих артистов характерны для представителей народов Центральной Азии.



Монументальный и... актуальный!



Мне довелось побывать в Поднебесной, посетить ряд промышленных предприятий, в том числе и судостроительный завод, своими глазами увидеть экономический прогресс страны.



Китай остается верным транс­континентальному направлению сотрудничества, и здесь речь идет не только об экономических факторах. В Поднебесной по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с Казахстаном, это чувствовалось во время многочис­ленных встреч нашей делегации с руководителями предприятий и чиновниками, представителями культурных учреждений и средств массовой информации. Китаю есть что предложить нашим бизнесменам и показать казахстанским туристам. На членов нашей делегации произвели неизгладимое впечатление знакомство с древней историей этой страны и шедеврами современной архитектуры, инновационные новинки IT-технологий и развитая транспортная инфраструктура.



Лично для меня также стали большим открытием скоростной поезд, домчавший нас из Фучжоу в Лунъянь­ со скоростью почти 200 км⁄час, интересная и разнооб­разная кухня Китая, а также то, что чайная церемония – это в первую очередь местная традиция, а не японская, как ошибочно считал раньше. Поразило меня и скромное величие заросшей зеленью Великой Китайской стены, а также то, что туристов в Китае готовы буквально носить на руках. Так что нашим странам и народам еще открывать и открывать для себя друг друга...



Шелковый путь всегда способствовал развитию коммуникаций целого евразийского континента. Здесь происходили активный обмен инновациями, экономическая и культурная интеграция народов, веками сохранялся дух диалога, способствовавший мирному развитию человеческой цивилизации.



Нынешний ренессанс Шелкового пути пришелся на время обретения Казахстаном суверенитета и выстраивание добрососедских отношений с Китайской Народной Республикой. Наши страны и сегодня, как и много веков назад, связывает очень многое, кроме ­географической близости. Помимо традиционных торговых и культурных связей появились и такие новые направления, как туризм и образование, инвестиции, совместные предприятия. Наша респуб-лика и Китай взаимодействуют в рамках ШОС, обе страны проводят миролюбивую политику.



Расположенный в сердце Евразии, стабильный и динамично развивающийся Казахстан вновь, как и много веков назад, может стать центром транзитных связей Востока и Запада, а Китай, благодаря его производственной мощи, оказать серьезное содействие своим­ торговым парт­нерам в преодолении мирового экономичес­кого кризиса. Все это будет иметь мультипликативный эффект, если опыт наших предков по созданию уникального проекта – Великого шелкового пути – получит сегодня новое содержание.

