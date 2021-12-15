Общество
Три тысячи казахстанцев исполнили гимн РК
При поддержке Министерства информации и общественного развития РК телерадиокорпорация «Казахстан» сняла масштабный видеоролик с участием трех тысяч человек, которые исполнили гимн РК сообщает Kazpravda.kz.

Проект приурочен к 30-летию Независимости страны и должен напомнить гражданам Казахстана важность знаний государственных символов суверенной республики, отметили в МИОР РК.

Участие в съемках приняли 180 военнослужащих пограничной службы КНБ и национальной гвардии Казахстана, 120 артистов государственного театра оперы и балета «Астана Опера» и государственной академической филармонии акимата г. Нур-Султана, 150 сотрудников телерадиокорпорации «Казахстан», а также столичные студенты, работники частных и государственных структур.

Съемки проходили в разных регионах страны: городах Нур-Султане, Алматы, Актау, Туркестане. В список локаций попали Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, оздоровительный комплекс «Коктобе», туристический комплекс «Керуен Сарай» в Туркестане, музей-заповедник Ходжа Ахмеда Ясави, Чарынский каньон в Алматинской области, побережье Каспийского моря, национальный парк Боровое в Акмолинской области и гора Акеспе в Мангистауской области.

Среди профессиональных исполнителей гимна - оперные и эстрадные певцы С. Байгожин, А. Жылтыркозов, Ж. Шыбыкбаев, Н. Усенбаева, Е. Вицинская, Т. Забирова, А. Балажанова, М. Салыков, К. Толенбаева, О. Алтынбеков, Б. Килымхан, М. Анарбек, Е. Нариманұлы.

Содействие в съемках оказало министерство иностранных дел РК, гимн страны исполнили также казахстанцы, которые в настоящий момент находятся в США, Турции, России, Китае – на учебе или по работе.

Ролик будет транслироваться в эфирах телеканалов «Qazaqstan», «Abai tv», «Balapan», «Qazsport» и 14 региональных филиалах РТРК «Казахстан», начиная с 15 декабря.

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