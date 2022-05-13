Три тысячи казахстанцев смогут совершить хадж в этом году

В этом году три тысячи казахстанцев смогут совершить паломничество. Об этом стало известно в ходе встречи председателя Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы с министром Хаджа и умры Королевство Саудовская Аравия Тауфиком ибн Фаузаном ар-Рабиа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ДУМК.

Делегация во главе с председателем ДУМК, Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы посетила с рабочим визитом Саудовскую Аравию.

На встрече с министром Хаджа и умры КСА Тауфиком ибн Фаузаном ар-Рабиа обсуждались вопросы организации паломничества.

«Мы рады, что после двухлетнего перерыва в пандемии великий хадж возобновился. Благодарим за созданные возможности для комфортного проведения паломничества мусульманам Казахстана. Сейчас стоит задача создать необходимые условия для паломников, а также проводить двустороннюю работу в этом направлении по согласованию с возглавляемым Вами министерством», – сказал Верховный муфтий.

В свою очередь Тауфик ибн Фаузан аль-Рабиа заявил, что окажет максимальную поддержку казахстанским паломникам.

«Передайте от моего имени приветствие мусульманам Казахстана. Я был в Казахстане с рабочим визитом несколько лет назад. Рад познакомиться с делегацией Духовного управления мусульман Казахстана, которую вы возглавляете. Мы готовы оказать содействие и поддержку во время великого хаджа», – сказал он.

На просьбу Верховного муфтия о возможности снижения цен для паломников в связи с высокой стоимостью 50/50 чартерных рейсов министр Хаджа и умры сказал, что это требование не только для Казахстана, но и других стран, поскольку не разрешаются регулярные рейсы через третьи страны. Однако он отметил, что будут созданы благоприятные условия для переговоров по решению этого вопроса через Главное управление гражданской авиации КСА (GACA).

В ходе встречи также было согласовано, что в этом году паломничество совершат 3 тысячи человек из Казахстана.

ДУМК предоставило 3 тысячи паломнических мест 14 туроператорам.