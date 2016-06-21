​Три в одной

Свежий выпуск
2719
Наталья РЫЖКОВА, Караганда

По ее словам, она ничего не успевает сделать дома утром, потому что поднимается в половине шестого и едет на работу в областной онкологический диспансер. Чтобы ее застать до операции, обходов, приема, консультаций, заседаний ученых советов, я была у двери кабинета заведующей кафедрой онкологии, доктора медицинских наук, профессора, лауреата Госпремии Валентины Сироты в 6.50.

– Да, хлопот у нас много. Отслеживаем состояние больных. Прооперировала – обязана довести до выздоровления и выписать. Ежедневное ­наб­людение и контроль. И нам болеть некогда, – говорит она тихо, боясь нарушить тишину за дверью.

А больницы просыпаются рано. Пустые коридоры административного корпуса через полчаса наполнились звуками голосов, шагов. Дверь кабинета стала открываться чаще: в палате Валентину Брониславовну ждали прооперированные. Сирота проводит в среднем 120 операций в год. Их за 37 лет стажа выполнено почти 4 500.

– Каждая операция неповторима, как и сами люди. Конечно, действуем по современным технологиям, но особенности-то у каждого индивидуальные.

В профессиональной характеристике сказано, что Валентина Сирота делает операции на молочной железе и брюшной полости. Последнее удивило бы ее молодых коллег. Они ее знают только как маммолога. Заместитель директора областного онкологического диспансера Сергей Шерстов тоже учился в ординатуре у Сироты. Учеников у нее много, сегодня она готовит к защите сразу трех докторантов.

– У Валентины Брониславовны есть три бесценных качества. Она большой Учитель, хирург высшего класса и очень хороший, добрый, отзывчивый человек! – сказал С. Шерстов.

Валентина Сирота с отличием окончила Карагандинский медицинский институт, отработала по распределению хирургом-онкологом в Балхаше и поступила в клиническую ординатуру. А потом – в аспирантуру на кафедре онкологии КГМИ, по окончании которой защитила диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата медицинских наук под руководством профессора Кани Мусулманбекова. Так и осталась на кафедре родного вуза. В клинической ординатуре ее учитель, замечательный онколог Кани Жумкенович определил ученицу на работу в абдоминальное отделение. На восемь лет.

– Я выполняла весь объем операций. Делала гастроэктомию. Кандидатская была по раку ободочной кишки. А после защиты кандидатской диссертации ушла в декретный отпуск. Вернулась уже в общее онкологическое отделение, где и работаю до сих пор хирургом-маммологом. И докторская диссертация у меня была по раку молочной железы. Теперь уже не уйду никуда.

Успех лечения кроется в совместных усилиях. Пациенту для выздоровления важно иметь доверие к врачу. Очередь на операции формируется в поликлинике. И пациент сам выбирает хирурга. Если пациент доверяет, настроен на лечение, это чувствуется сразу.

Пациентки и коллеги отмечают золотые руки Валентины Брониславовны. Они ей даны от природы. В руках человека генетически заложена его способность к ручной работе, передаваемая по наследству, утверждает Валентина Брониславовна. Ее дед был известным краснодеревщиком. И она любила лепить. У нее получалось все, за что ни бралась. Такая же способность у младшего сына. Из него получился бы хороший хирург, но он выбрал мануальную терапию. А руки для хирурга очень важны.

Мы поговорили и о прогрессе, который прорвался в отечественную онкологию: технологии, аппараты, о которых и мечтать не могли еще в конце прошлого века. Другие инструменты, иные шовные материалы. На клеточном уровне анализируется опухоль – и сразу известно, как поведет она себя дальше. Не просто гистологические, но биологические свойства опухоли узнаются.

– У нас собирается мультидисциплинарная команда, и мы анализируем каждого больного, принимаем решение. Разрабатывается план дальнейших действий, лечения и профилактики. Когда я начинала работать, ничего этого не было, – восхищается врач.

…В семье ее хорошо понимают. Муж – шахтер, уже на пенсии, берет на себя часть домашних забот. У них трое детей, двое уже взрослые, живут своими семьями. Внуков тоже трое. Для нее отдушина – земля, огородик у дома. Праздники любит проводить дома. У нее все есть: слава, почет, ученики. Она всего добилась сама, упорством, трудом, знаниями. И если бы довелось о чем-то попросить Всевышнего, так только, чтобы у детей все было хорошо и здоровья родным и близким.

Популярное

Все
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Первый в этом году выезд механизаторов ТОО «Зеренда-Астық» на весеннюю обработку поля оказался омрачен стычкой с собственниками земельных паев, не позволившими трактору заехать на пашню
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы защитил свой пояс в профессионалах, а в любителях чемпионом мира стал Санжар Ташкенбай
Несколько дней пожарные тушили очередное возгорание на мусорном полигоне, закрытом по решению суда
Сборная Казахстана открыла чемпионат мира в элитном дивизионе волевой победой над соперниками из Норвегии
Школьник из Кокшетау стал обладателем шести грантов зарубежных вузов и получил приглашение на учебу в четыре университета США и Канады
Антикоррупционная служба Шымкента расследует уголовные дела, по которым в противоправных деяниях обвиняются сразу несколько сотрудников управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента
Дело о спецЦОНах передано в суд
За неосвоение 6 млрд тенге наказаны чиновники Карагандинской области
Разговоры о целесообразности ОСИ не утихают, и казахстанцы вновь ждут наступления 1 июля
В 14 магазинах Коксуского района области Жетысу установили специальные полки, где можно приобрести со­циально значимые товары по сниженным ценам
В Алматы состоялся XVI курултай Союза писателей Казахстана, на котором был избран новый глава творческого объединения
В ожидании первого «стакана»
Игры недоброй воли
Каждый шестой ребенок в Казахстане является свидетелем бытового насилия
Налоги на рекламу незаконно начисляли акиматы в регионах
Смаилов сделал замечание Куантырову и объявил выговор Дарбаеву
Один раз в год сады цветут
Подпустили «красного петуха»
Наследие, созвучное времени
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
В Петропавловске сгорело  9 домов
Токаев присвоил ветеранам  звание "Халық қаһарманы"
К Дню Победы столетнему ветерану войны Сарсенбеку Байжанову из поселка Шиели Кызылординской области подарили от лица всех земляков автомобиль
Почему Токаев ездил на парад в Москву
Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Дохе
Уникальный костяной гарпун был найден в ходе раскопок поселения Ботай на территории Северо-Казахстанской области
Спасатель погиб при тушении пожара в горах Медеу
Полицейский стал жертвой вымогателей в Актобе
Девять домов сгорели, сорок человек эвакуировали – таков итог воскресного пожара в Петропавловске
Женщина пыталась продать новорожденного в Актау
Казахстанец Махмуд Сабырхан успешно стартовал на чемпионате мира по боксу
Горящий лес в горах Медеу тушат два вертолета и около 80 спасателей
Елена Рыбакина стала шестой ракеткой мира
В Астане возложили цветы к монументу "Отан Ана" (видео)
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Пять новаций Социального кодекса
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости

Читайте также

В столице прошли соревнования по бегу среди любителей
Астанчанин Нурбек Оралбай стал чемпионом мира по боксу
Кредиты для реального сектора
В числе партнеров

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]