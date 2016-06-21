​Три в одной

По ее словам, она ничего не успевает сделать дома утром, потому что поднимается в половине шестого и едет на работу в областной онкологический диспансер. Чтобы ее застать до операции, обходов, приема, консультаций, заседаний ученых советов, я была у двери кабинета заведующей кафедрой онкологии, доктора медицинских наук, профессора, лауреата Госпремии Валентины Сироты в 6.50.

– Да, хлопот у нас много. Отслеживаем состояние больных. Прооперировала – обязана довести до выздоровления и выписать. Ежедневное ­наб­людение и контроль. И нам болеть некогда, – говорит она тихо, боясь нарушить тишину за дверью.

А больницы просыпаются рано. Пустые коридоры административного корпуса через полчаса наполнились звуками голосов, шагов. Дверь кабинета стала открываться чаще: в палате Валентину Брониславовну ждали прооперированные. Сирота проводит в среднем 120 операций в год. Их за 37 лет стажа выполнено почти 4 500.

– Каждая операция неповторима, как и сами люди. Конечно, действуем по современным технологиям, но особенности-то у каждого индивидуальные.

В профессиональной характеристике сказано, что Валентина Сирота делает операции на молочной железе и брюшной полости. Последнее удивило бы ее молодых коллег. Они ее знают только как маммолога. Заместитель директора областного онкологического диспансера Сергей Шерстов тоже учился в ординатуре у Сироты. Учеников у нее много, сегодня она готовит к защите сразу трех докторантов.

– У Валентины Брониславовны есть три бесценных качества. Она большой Учитель, хирург высшего класса и очень хороший, добрый, отзывчивый человек! – сказал С. Шерстов.

Валентина Сирота с отличием окончила Карагандинский медицинский институт, отработала по распределению хирургом-онкологом в Балхаше и поступила в клиническую ординатуру. А потом – в аспирантуру на кафедре онкологии КГМИ, по окончании которой защитила диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата медицинских наук под руководством профессора Кани Мусулманбекова. Так и осталась на кафедре родного вуза. В клинической ординатуре ее учитель, замечательный онколог Кани Жумкенович определил ученицу на работу в абдоминальное отделение. На восемь лет.

– Я выполняла весь объем операций. Делала гастроэктомию. Кандидатская была по раку ободочной кишки. А после защиты кандидатской диссертации ушла в декретный отпуск. Вернулась уже в общее онкологическое отделение, где и работаю до сих пор хирургом-маммологом. И докторская диссертация у меня была по раку молочной железы. Теперь уже не уйду никуда.

Успех лечения кроется в совместных усилиях. Пациенту для выздоровления важно иметь доверие к врачу. Очередь на операции формируется в поликлинике. И пациент сам выбирает хирурга. Если пациент доверяет, настроен на лечение, это чувствуется сразу.

Пациентки и коллеги отмечают золотые руки Валентины Брониславовны. Они ей даны от природы. В руках человека генетически заложена его способность к ручной работе, передаваемая по наследству, утверждает Валентина Брониславовна. Ее дед был известным краснодеревщиком. И она любила лепить. У нее получалось все, за что ни бралась. Такая же способность у младшего сына. Из него получился бы хороший хирург, но он выбрал мануальную терапию. А руки для хирурга очень важны.

Мы поговорили и о прогрессе, который прорвался в отечественную онкологию: технологии, аппараты, о которых и мечтать не могли еще в конце прошлого века. Другие инструменты, иные шовные материалы. На клеточном уровне анализируется опухоль – и сразу известно, как поведет она себя дальше. Не просто гистологические, но биологические свойства опухоли узнаются.

– У нас собирается мультидисциплинарная команда, и мы анализируем каждого больного, принимаем решение. Разрабатывается план дальнейших действий, лечения и профилактики. Когда я начинала работать, ничего этого не было, – восхищается врач.

…В семье ее хорошо понимают. Муж – шахтер, уже на пенсии, берет на себя часть домашних забот. У них трое детей, двое уже взрослые, живут своими семьями. Внуков тоже трое. Для нее отдушина – земля, огородик у дома. Праздники любит проводить дома. У нее все есть: слава, почет, ученики. Она всего добилась сама, упорством, трудом, знаниями. И если бы довелось о чем-то попросить Всевышнего, так только, чтобы у детей все было хорошо и здоровья родным и близким.