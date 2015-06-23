Три вербовщика ИГ задержаны в Атырау

Трое подозреваемых в пропаганде экстремистских идей и вербовке в ряды так называемого "Исламского государства" задержаны в Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА "Новости-Казахстан".
"Правоохранительными и специальными органами области пресечена противоправная деятельность трех жителей Атырау, которым инкриминируется пропаганда терроризма, подготовка к выезду в Сирийскую Арабскую Республику для участия в вооруженных конфликтах", – говорится в сообщении прокуратуры Атырауской области.
По данным фактам начаты досудебные расследования по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 256 (Пропаганда терроризма), частью 1 статьи 24, статьей 172 (Приготовление к участию в иностранных вооруженных конфликтах) и частью 1 статьи 259 (Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности) Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
С санкции суда в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.