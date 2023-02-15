3 новых визит-центра появятся в Казахстане

3 визит-центра построят в этом году в Туркестанской области. Об этом в рубрике "Прямой эфир" в соцсетях Министерства культуры и спорта РК сообщила руководитель управления историко-культурного наследия МКС РК Жанат Сеидалиева, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Минкультуры РК

"В 2023 году планируется завершить строительство трех визит-центров. Это "Сауран", "Гаухар-ана" и "Ордабасы". Все они находятся в Туркестанской области", – отметила Жанат Сеидалиева.

Отмечается, что в городище "Сауран", который находится в 40 км от города Туркестана, сейчас создается современная инфраструктура для обслуживания посетителей и туристов.

Мавзолей "Гаухар-ана" – место паломничества женской половины Центральной Азии. Для создания условий для паломников в визит-центре будут предусмотрены места для ночлега.

На территории "Ордабасы" также активно строится визит-центр.

"Визит-центры, в первую очередь, будут использованы как научные, культурные, информационные центры и позволят организовать благоприятную обстановку для туристов, содействуя развитию культурно-туристского кластера местности с использованием историко-культурных и природных ресурсов как брендов региона, для создания имиджевой туристской продукции", – добавила руководитель управления историко-культурного наследия.

Отметим, сегодня в Казахстане полноценно функционируют 3 визит-центра: "Танбалы" – в Алматинской области, "Улытау" – в одноименной области и "Отырар" – в Туркестанской области.