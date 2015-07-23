Три времени художников Ионовых 756 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Сразу отметим: выставка не совсем обычная. Помимо того, что она посвящена 80-летию прекрасного мастера художественной фотографии, в экспозицию сам Олег Ионов отобрал работы еще двоих летописцев алматинской истории – своего деда Нестора Ионова и отца Александра Ионова. Вот так и родилось название выставки – «Три цвета времени».

О родоначальнике династии фотографов Олег Александрович рассказывает с упоением: «Мой дед Нестор Федорович Ионов после окончания Санкт-Петербургской военно-медицинской академии служил в Персии, затем был направлен в станицу Софийскую (ныне город Талгар). Он был одним из первых фотолюбителей в Верненском уезде, еще в 1898 году обзавелся фотокамерой и снимал портреты знакомых, семью и незатейливый местный быт». С великим почтением вспоминает он и о своем отце: «Александр Несторович стал фотолетописцем молодой Алма-Аты и исправно снабжал всесоюзные и республиканские издания снимками о жизни Семиречья. Более 40 лет он проработал фотографом в КазГУ. В Центральном фотоархиве Казахстана есть целый фонд Александра Ионова».

И куда ж с такой генетикой должен был податься Олег Ионов? Пытался, правда, он как-то серьезно организовать свою жизнь, для этого окончил железнодорожный техникум, а потом и физический факультет КазГУ, надеялся стать инженером, но страсть к фотографии победила. С 1980 года он – профессиональный фотокоррес­пондент.

Если хорошенько разговорить Олега Александровича, то он расскажет вам о всех своих фотоаппаратах. Особенно о тех, которые... потерял. Нет, серьезно: первая камера, которую он «похоронил», нечаянно утонула в водах Японского моря, другая упала в пропасть под пиком Хан-Тенгри, а третью украли аборигены в Зимбабве. «Надо ж, где я только ни побывал!» – все время удивляется Олег Александрович.

Это здорово – в одной экспозиции увидеть старинные черно-белые снимки начала прошлого века, как бы очутиться в гуще торговой ярмарки станицы Софийской, мысленно окунуться в алматинские годы коллективизации и индустриализации и, словно на спутнике, переместиться в день сегодняшний. И вся эта почти столетняя летопись Алматы и Семиречья – глазами удивительно талантливых, преданных своей земле и искусству фотографии деда, отца и сына Ионовых.

Фотографии Олега Ионова публиковались в газете «Правда», журналах «Вокруг света», «Советская женщина», чешском издании Foto, практически во всех казахстанских СМИ. Среди его профессиональных наград – Гран-при международной выставки AGFA в номинации «Черно-белая фотография», бронзовая медаль фотовыставки «Спорт – посол мира», диплом выставки в ГДР. Фотография Олега Ионова под названием «Друзья» вошла в экспозицию Музея юмора в Габрово.

На открытие его персональной выставки собралось много творческого народа, особенно друзей-фотографов. И сам юбиляр, и его родственники с воодушевлением говорили о том, что в последнее время Олег Александрович много времени уделяет и своему архиву, и тем поистине золотым россыпям негативов, что остались от отца и деда. За несколько месяцев до юбилея Олега Ионова фотокорреспондент газеты «Казахстанская правда» Юрий Беккер подарил своему старшему товарищу пленочный сканер (попробуйте сейчас такой аппарат купить в магазине!), и благодаря этому вновь обрели жизнь уникальные, теперь уже оцифрованные снимки Нестора Федоровича и Александра Несторовича.

– Главное для меня – показать характер, выразительность, красоту, – говорит Олег Александрович. И, глядя на его портреты, пейзажи, динамичные ситуативные и спортивные снимки, ловишь себя на мысли, что этого самого главного фотохудожник-юбиляр добивался всегда и во всех жанрах.



