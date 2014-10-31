Три жилых комплекса по программе "Доступное жилье-2020" сдадут в Астане в 2015 году

Об этом сообщается на официальном сайте акимата города.

По данным управления строительства г. Астаны, жилые комплексы общей площадью 48,4 тыс. кв. м располагаются по следующим адресам:

- в районе улиц Брусиловского, Иманова и Жубанова на 272 квартиры, общей площадью 11,9 тыс. кв. м;

- южнее проспекта Тлендиева вдоль р. Сарыбулак на 295 квартир, общей площадью 14,6 тыс. кв. м;

- южнее проспекта Тлендиева вдоль р. Сарыбулак на 530 квартир, общей площадью 22,9 тыс. кв. м.

Таким образом, еще 1 097 столичных семей в 2015 году смогут заселиться  в новенькие квартиры и улучшить свои жилищные условия. На сегодняшний день для дальнейшей реализации госпрограммы ведомством  разрабатывается  проектно-сметная документация для начала строительства в городе еще пяти жилых комплексов.

