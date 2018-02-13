​Три жизни за компьютер?

Эти сведения подтвердили в управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО. Его уже доставили в Шымкент, и он дает показания.

Напомним, в четверг вечером в частном доме были обнаружены 3 тела – 52-летней хозяйки дома и 2 ее сыновей, один из которых – несовершеннолетний, ученик одной из шымкентских школ. Семья жила более чем скромно, и это обстоятельство еще больше озадачило соседей и полицейских, незамедлительно приступивших к расследованию.

Предполагаемого убийцу полицейские задержали в Таразе. Ему 26 лет, он уроженец ЮКО, но последние 2 года жил в соседней области. Несмотря на свой возраст, он имеет 2 судимости – за кражу и грабеж. Есть информация, что он был знаком со старшим сыном хозяйки дома, в одиночку воспитывавшей 2 сыновей, и даже практиковал с ним совместные компьютерные игры.

Задержанный мужчина соз-нался в совершении тройного убийства. По версии следствия, одной из причин преступления могли стать неприязненные отношения. Полицейские пока дают очень скупую информацию по этому делу, ссылаясь на тайну следствия. Криминалистам еще предстоит определить пос­ледовательность совершения убийств и точное время смерти каждой жертвы.

Между тем горожане из уст в уста передают подробности убийства, утверждая, что прес­тупник шел в дом, не собираясь никого убивать. Его целью был компьютер, который учащемуся колледжа купили накануне. Дес­кать, он даже вел наблюдение за домом, но просчитался. Дома оказалась хозяйка, которую он решил убрать как нежелательного свидетеля. А тут и старший сын вернулся домой, с которым он решил тоже расправиться. На свою беду, вскоре на пороге дома появился младший сын, вернувшийся из школы...