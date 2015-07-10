Три «золота» студентов Свежий выпуск 411 Юрий ЛИФИНЦЕВ

Утром земляков порадовали мастера стрельбы по «летающим тарелочкам». Это была уже вторая медаль казахстанцев на круглом стенде: ранее первую, и тоже бронзовую, в копилку нашей делегации внесла женская команда РК. На этот раз отличились мужчины, на троих выбившие 322 очка. Впереди были только стрелки России (348) и Италии (347). На третью ступеньку пьедестала почета у нас поднялись Александр Ещенко (Алматы), Андрей Фролов и Владимир Почивалов (оба – Шымкент).

Затем в очередной раз порадовала бегунья из Алматы Виктория Зябкина. Не так давно она выиграла три этапа Гран-при Азии подряд, и вот теперь, наращивая скорость по мере приближения к пьедесталу почета, лидер спринтерской сборной Казахстана с блеском выиграла «золото» Всемирных студенческих игр на дистанции 100 метров.

В квалификационном забеге Виктория первенствовала с результатом 11,46 сек, в полуфинале – 11,27, а в финале на два метра опередила ближайших соперниц. Итоговый победный результат воспитанницы заслуженного тренера РК Любови Никитенко – 11,23. Серебряную медаль получила Шимайра Кристал Вильямс (Ямайка) – 11,46, бронзовую – Елена Козлова (Россия) – 11,47.

К слову, Виктория Зябкина в четверг уверенно прошла и в полуфинал бега на 200 метров (23,83 сек), а еще она в составе сборной Казахстана выступит в эстафете 4 х 100 метров.

Завершился для казахстанской команды тот день, как и начинался, – бронзовой наградой. Ее на дистанции 50 метров брассом выиграл пловец Дмитрий Баландин. Он также прибавлял в результатах от заплыва к заплыву, что, конечно же, говорит и о стабильности выступлений спортсмена, и о высоком уровне его мастерства.

В заплыве Дмитрий показал 27,97 сек, в полуфинале – 27,62, в финале – 27,47. Чемпионом универсиады на этой дистанции стал Каба Салади (Сербия) – 27,34, серебряным призером – Андреа Тониато (Италия) – 27,41. К слову, в высоком мастерстве Баландина мы убедились чуть раньше – в ходе соревнований на стометровке брассом, где Дмитрий завоевал золотую награду универсиады.

На вчерашний день в неофициальном командном зачете впереди были студенческие сборные Южной Кореи, Китая, России, Японии и США. Казахстанцы поднялись на 20-ю строчку турнирной таблицы. Вчера же в Кванджу разыгрывались 34 комплекта медалей: 14 – в легкой атлетике, 8 – в плавании, 6 – в пулевой и стендовой стрельбе, 4 – в таэквондо и 2 – в настольном теннисе. Завершится 28-я Всемирная летняя универсиада 14 июля.



