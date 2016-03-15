​Три «золота» Ташкента

Лучшей в прыжках в высоту с результатом 1,83 м стала семейчанка Надежда Дубовицкая. Спортсменка выполнила норматив мастера спорта РК и завое­вала путевку на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в июле нынешнего года в городе Быдгощ (Польша). Тренеры легкоатлетки – Иван и Елена Хижняковы. Первое место в беге на 400 м и первое место в эстафете 4 х 400 м завоевал Евгений Архипов. Второе место в эстафете 4 х 200 м у легкоатлета Тимура Парыгина. Тренер обоих спортсменов – Борис Дягилев.