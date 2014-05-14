«Трибо» не намерено тормозить

В числе заключивших с компанией «Трибо» долгосрочные договоры – НК «Казахстан темир жолы», «КазТемирТранс», «Камкорвагон», Атбасарское вагоноремонтное депо, разрез «Богатырь комир», горно-обогатительный комбинат АО ССГПО «Рудный». Для них петропавловцы в прошлом году отгрузили продукции на 500 млн. тенге. Претензий к качеству от заказчиков никогда не поступало: изделия «Трибо» сертифицированы, в собственной лаборатории колодки в обязательном порядке проверяются на эффективность и безопасность – специалисты ОТК прошли специальное обучение, их профессионализм подтвержден сертификатами. Система лизинга и кредитная линия по программе Фонда развития предпринимательства «Даму» позволили приобрести современное высокотехнологичное оборудование – в прошлом году «Трибо» полностью рассчиталось по всем обязательствам, затраты окупились востребованностью продукции.

Не лишне упомянуть, что казахстанская составляющая на предприятии доведена до 79%. И еще. Тормозные колодки «Трибо» выпускает двух типов: композиционные с цельнометаллическим каркасом и сетчато-проволочные. Так вот: первый тип – это отечественная, запатентованная разработка.

Использование композитных материалов означает тесную связь с российскими предприятиями – в минувшем году приграничный товарооборот составил 130 млн. тенге. Так что преимущества Таможенного союза в «Трибо» ощутили вполне реально. Помимо того что ускорилось прохождение компонентов сырья через границу (а это для предприятия с непрерывным производственным циклом само по себе немало значит), отсрочка оплаты НДС на 50 календарных дней позволяет более рационально использовать оборотные средства.

– Всегда в наличии пара миллионов появилась, – говорит финансовый директор предприятия Ербол Абиев. – Не великая, вроде, сумма, если осуществляются разовые платежи, а вот когда они регулярны – выгода становится куда как заметной.

Да деньги и не бывают лишними, особенно если социальной составляющей уделяется не меньше внимания, чем производственной. А уважительное отношение к рабочему человеку в ТОО чувствуется. Индивидуальными трудовыми договорами четко оговорены права и обязанности сторон. Рабочие, занятые на вредных участках производства, пользуются более продолжительными отпусками, в соответствии с поручением Главы государства за счет товарищества им за 5% увеличены пенсионные отчис­ления. Все застрахованы на случай производственного травматизма, но таких случаев, хвала небесам, не было: технику безопасности коллектив усваивает в учебном классе. Действуют душевые, комната приема пищи, добротно оборудованные раздевалки. За всем происходящим на территории предприятия, его руководитель Виктор Штейнгауэр может следить прямо из своего кабинета. Впрочем, камеры видеонаблюдения нужны, скорее, для удобства управления: гарантированная занятость и 90 тыс. тенге средней заработной платы – весомый аргумент в пользу дисциплины для каждого из 50 работников. Тем более что и перспектива дальнейшего развития имеется.

Виктор Артурович показывает образцы прокладок для системы охлаждения локомотивов – надо будет установить дополнительное оборудование, но, говорит, инвестиции потребуются небольшие, быстро окупятся. В ближайших планах производство геосинтетических материалов. Проще говоря, уплотняющей сетки для строительства дорожного полотна. Эту новинку предполагается выдать уже в текущем году.

Да, если кому интересно: название ТОО «Трибо» произошло от слова «трибология» – науки о трении.

Валерий МЕРЦАЛОВ,

Северо-Казахстанская область