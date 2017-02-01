Статьи Трибуны замерли: двойное сальто... Асет Калымов

Несмотря на жесткую конкуренцию и сложные погодные условия (весь день в спортивно-развлекательном комплексе «Табаган» шел снег), воспитанники шымкентской школы зимних видов спорта добились впечатляющего успеха. Первое в истории южноказахстанской лыжной акробатики участие в столь крупных международных соревнованиях ознаменовалось блестящей победой!



Фристайлисты Баглан Инкарбек и Жанбота Алдабергенова уверенно обошли соперников, набрав в суперфинале 167,05 балла. На второй позиции оказались китайцы Сюй Но и Ши Хайтао с результатом 113,02, бронзовых медалей удостоились их товарищи по сборной Жу Иньинь и Го Цзымин (87,77 балла). Впрочем, обо всем по порядку...



Конечно, непогода внес­ла коррективы в ход турнира. Осадки, ветер, туман, слабая видимость, понижение температуры повлияли на выступления спортсменов, а больше всего – на полученные ими оценки.



Но спорт есть спорт, и тут нужно проявлять характер и силу духа, постараться обойти соперников если не в классе, то в выдержке и умении реагировать на сложившиеся обстоятельства.



Именно настрой на победу и безупречное выполнение сложных акробатичес­ких трюков и позволили нашим спортсменам завое­вать золотые медали. Напомним, что в смешанных соревнованиях по лыжной акробатике каждая команда представлена одним мужчиной и одной женщиной. В квалификационном отборе каждый спортсмен совершает ­заезд, результаты прыжков суммируются. Затем набравшие большее количество баллов проходят в первый финал, по итогам которого опреде­ляются три сборные – участники суперфинала.



Вновь, как и в первый день соревнований, борьба за призовые места развернулась между атлетами Казахстана, Беларуси, Китая и России. Причем тренеры РК и КНР выставили на старт сразу по две команды. Честь нашего флага защищали пары Дархан Мухамеджанов – Акмаржан Калмурзаева и Баглан Инкарбек – Жанбота Алдабергенова.



По итогам квалификации в финал ожидаемо вышли четыре команды: казахстанская, две китайские и одна белорусская. Причем наши лыжные акробаты набрали в отборе самый высокий балл (161,78).



Как сообщил нам главный тренер сборной РК Мурат Аблятифов, программа прыжков определяется на контрольных тренировках, и в ней учитываются не только способности и физические данные самих спортсменов, но и техническое состояние трамплинов и бугров. Вчера в связи с погодными условиями приходилось на месте корректировать задачи. В итоге в суперфинал вышли Баглан и Инкарбек, и они рискнули, выполнив один из самых сложных элементов – double full-full, или двойное сальто с двумя оборотами.



Надо сказать, во время финальных прыжков наших спортсменов трибуны замерли на несколько секунд. Болельщики с замиранием сердца желали удачи ребятам, и те их не подвели! Разбег, прыжок, фигура, приземление: все сделано чисто, без ошибок. Трибуны взорвались оглушительным ревом: наша взяла! Немногим позже судейская бригада FISU признала победителями турнира казахстанцев, а их конкуренты из китайской сборной удостоились «серебра» и «бронзы».



И вот долгожданная церемония награждения: слезы радости на лицах чемпионов. Как признался в интервью журналистам Баглан Инкарбек, неудачное выступление в первый день турнира не стало разочарованием. Напротив, он решил исправить ошибку и во что бы то ни стало показать все, на что способен. Взыграла гордость и желание оправдать надежды болельщиков, пришедших на «Табаган», несмотря на непогоду. Подготовка была тщательной, и результат не заставил себя ждать.



Кроме того, Баглану не хотелось подводить напарницу Жанботу, выполнявшую на трамплине поистине экстремальные пируэты и сальто.



– Конечно, я довольна результатом, медаль посвящаю всему народу Казахстана, – добавила Жанбота Алдабергенова. – Надеюсь, этот успех станет стимулом для дальнейших побед!



– Это фурор всего казахстанского спорта! – подчеркнул директор шымкентской спортшколы Бахытжан Зиябеков. – Соперники были очень сильные, конкуренция жесткая, но в спорте высших достижений по-другому не бывает. Радует, что, преодолев большое волнение и накал борьбы, наши подопечные вырвали победу и прославили Казахстан. Этот день, однозначно, войдет в историю!



По словам руководителя управления физкультуры и спорта ЮКО Алибека Нуртаева, сенсационному выступлению фристайлистов предшествовала работа, проводимая несколько последних лет. На развитие зимних видов спорта в бесснежном регионе выделялись существенные средства со стороны профильного министерства и местных властей.



В ближайших планах чемпионов Универсиады – участие в этапе Кубка мира в Южной Корее, Белой Олимпиаде-2018 и других крупнейших турнирах.

