Тридцать ДТП произошло за день из-за гололеда в Кызылорде

Фото: polisia.kz

В Кызылорде в течение суток в результате гололеда из-за неблагоприятных погодных условий на территории города произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП трое граждан, получившие травмы, были доставлены в больницу. На водителей составлены административные протоколы по статье 610 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях "Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

В городе вдоль дорог было задействовано 14 спецавтомобилей, проведены очистительные работы.

"Просим жителей области быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, следить за безопасной дистанцией между автомобилями во время движения, а также обязательно оснастить транспортные средства зимними шинами для предотвращения аварий на дорогах", – отметил начальник Управления полиции города Кызылорда Абдибек Жаназаров.