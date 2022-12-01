Тридцать ДТП произошло за день из-за гололеда в Кызылорде

Происшествия

В результате ДТП трое граждан получили травмы

Фото: polisia.kz

В Кызылорде в течение суток в результате гололеда из-за неблагоприятных погодных условий на территории города произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП трое граждан, получившие травмы, были доставлены в больницу. На водителей составлены административные протоколы по статье 610 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях "Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

В городе вдоль дорог было задействовано 14 спецавтомобилей, проведены очистительные работы.

"Просим жителей области быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, следить за безопасной дистанцией между автомобилями во время движения, а также обязательно оснастить транспортные средства зимними шинами для предотвращения аварий на дорогах", – отметил начальник Управления полиции города Кызылорда Абдибек Жаназаров.

 

Популярное

Все
В Атырау назревает скандал вокруг жилого дома, возведенного без разрешительных документов
Вчера в результате аварий на трубопроводах часть города Рудного осталась без отопления
В Павлодаре с сегодняшнего дня введен дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте
Заявку о повышении тарифа на тепло от экибастузского монополиста заморозили... Пока решается вопрос, как согреть город
Новость про замерзающий Экибастуз холодком пробежала по спинам жителей Петропавловска
Лекарства есть, понимания нет
Что, если все узнают?!
С наступлением холодов участились аварийные ситуации в сфере газо- и водоснабжения городов и сел Алматинской области
Жемчужина края Жетысу
Ангел и муки совести
Математическая дружба
Проект, который должен продолжаться
Большая Евразия в эпоху перемен
Взмывают в небо беркуты
Подписка в один клик?
Нынче будем с сахаром!
Идут восстановительные работы
Чтобы не было поздно
Продержаться до аудита
Первые пары плей-офф
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Министры четырёх стран встретились в Актау
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Происшествия
Жителей пятиэтажки эвакуировали из-за пожара в Актау
Происшествия
Машина с пассажирами попала под лавину в ВКО
Происшествия
Патрульные полицейские раскрыли убийство в Алматы
Происшествия
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]