Тридцать футболистов поборются за 70-й «Золотой мяч»

Тьерри Анри и британская журналистка Кейт Скотт станут ведущими 70-й церемонии вручения "Золотого мяча", которая состоится 26 октября в Лондоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

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Имя обладателя главной индивидуальной награды мирового футбола за 2026 год пока остаётся загадкой. Однако ровно за неделю до объявления лауреатов France Football и УЕФА раскрыли имена ведущих юбилейной церемонии.

За "Золотой мяч" поборются 30 футболистов. В числе претендентов - Лионель Месси ("Интер Майами"), Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор (оба - "Реал"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Ламин Ямаль ("Барселона"), а также Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Ферран Торрес (все - ПСЖ).

Анри девять раз номинировался на "Золотой мяч" и в 2003 году занял второе место. Легенда французского и мирового футбола, чемпион мира 1998 года и победитель Лиги чемпионов 2009 года проведёт вечер вместе с Кейт Скотт - журналисткой с международной известностью.

Скотт также работает на CBS Sports в США, где ведёт студийные программы, посвящённые Лиге чемпионов. Анри и британская журналистка регулярно выступают соведущими этих передач.