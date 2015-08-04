Тринадцать – несчастливое число Свежий выпуск 436 Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

В июле прошлого года ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» был объявлен конкурс посредством электронных закупок на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Специализированный центр обслуживания населения, оказывающий услуги по регистрации автотранспорта и выдаче водительских удостоверений». Победителем было признано ТОО «Сыл», с которым 23 августа 2014 года был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по указанному объекту на сумму 826 млн 614 тыс. тенге. 1 августа 2015 года около 15 часов в Костанае у здания ресторана Premium Palac Калиев за оказанное содействие в тендере и осуществление дальнейшего покровительства лично получил от руководителя ТОО наличными 13 млн тенге.