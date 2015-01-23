Тринадцатый был лучшим

Тот знаменитый разговор, как помнит читатель, шел между легендарным полководцем и начинающим литератором Азильханом Нуршаиховым. И беседа эта была позже воспроизведена в романе-диалоге «Истина и легенда».
– Это первый казахский сокол, – восхищался Талгатом Бегельдиновым прославленный полковник, – который окончил военно-воздушную академию! В народе говорят: глядя на героя – узнаешь его страну, глядя на ее камни – узнаешь ее горы.
Надо ли говорить, что сам Бауыржан Момышулы прошел через самое пекло той же войны, и, по его подсчетам, он участвовал в 207 боях. Однако все эти сражения не на жизнь, а на смерть проходили на земле, и, по образному выражению героя, он ступнями упирался в земную твердь, где каждая песчинка – опора для человека. Другое дело – летчики в небе, без помощи матушки-земли. Талгат Бегельдинов, несмотря на то что начал воевать в 1943 году, до победного мая совершил свыше 300 боевых вылетов, 500 часов провел в небе. В каждом таком вылете, выполняя задание, он уничтожал танки, автомашины, пехоту. Мало того, он сбил семь вражеских самолетов. А ведь бить врага в небе – это дело истребителей, а вовсе не «летающих танков».
Каждая секунда из пятисот часов, проведенных им в небе, дрожала, словно стрелка альтиметра, между черточками жизни и смерти. Дважды Талгату приходилось покидать горящий самолет. После одного из таких прыжков с парашютом, оказавшись в тылу врага, он целых 15 дней пробирался на восток, голодный и промерзший, питаясь корой деревьев. И когда уже ноги не держали пилота, он упорно продолжал ползти вперед и все-таки добрался до своих.
– Разница между окруженным батальоном и человеком, оказавшимся в тылу врага, как между небом и землей, – рассуждал Бауыржан Момышулы. – Когда беда коснется многих, то люди и помогут, и поддержат друг друга. Положение одного человека – отчаянное. Нужно иметь громадное мужество, силу воли и любовь к жизни, чтобы не пропасть.
Кто еще мог оценить отвагу летчика, если не пехотный командир, не раз оказывавшийся в окружении и выводивший из него свой батальон не только без потерь, но и с трофеями? Именно поэтому прославленный к тому времени полководец и писатель так высоко отзывался об удачливом летчике.
С Талгатом, любимым сыном казахского народа, дважды Героем Советского Союза, Азильхан Нуршаихов был знаком лично. Как-то даже проговорили целую ночь напролет. Ему казалось, что герой с двумя золотыми звездами на груди не каждого удостоит вниманием. Но Талгат был очень скромный и простой человек, по-казахски учтивый, вежливый. Всегда очень охотно рассказывал о своей жизни. О том, как с малых лет мечтал стать летчиком. Как упорно обивал пороги аэроклуба, куда его не принимали из-за несовершеннолетия. И когда ему исполнилось 16, он в который уже раз пришел к начальнику аэроклуба, а тот сухо отказал, мол, в летчики не годишься: ростом не вышел. – Гожусь, – сказал тогда сердито Талгат. – Буду летать не хуже длинных.
Упорный паренек до тех пор не отставал от начальника, пока тот не зачислил его в аэроклуб. А уж учился Талгат успешно и вскоре уже мог летать самостоятельно. Про себя он решил стать военным летчиком. В 1940 году он поступил в Балашовскую военную авиационную школу пилотов, затем его перевели в Чкаловское военное авиационное училище в Оренбурге, которое окончил в 1942 году. Воевать начал с января 1943 года. За два с небольшим года имя летчика-штурмовика Талгата Бегельдинова обросло легендами.
Поначалу, глядя на сержанта Бегельдинова, не отличавшегося большим ростом, рассказывает писатель, командиры в штурмовом авиационном полку не горели желанием с ним возиться. В конце концов один из командиров неукомплектованной эскадрильи сказал ему недовольным голосом: – У меня есть машина под номером тринадцать, который моим летчикам не нравится. Согласишься летать на ней, приму. – Согласен! – ответил Талгат решительно. – Некоторые летчики страшатся чертовой дюжины. Но казахи не боятся черта. Герой нашей легенды Алдар Косе сумел оседлать даже шайтана.
И он стал воевать на штурмовике номер тринадцать. Все его боевые вылеты завершались удачно. Однажды несколько штурмовиков, в составе которых был и казахстанец, выполнив боевое задание, возвращались на родной аэродром. Неожиданно в небе их атаковали немецкие истребители. Один «мессершмидт» погнался за Бегельдиновым. Смертельные очереди засверкали с двух сторон от штурмовика. Ответного огня не последовало, и немецкий летчик понял, что в штурмовике нет стрелка-радиста. Догнав Талгата, он подал руками знаки: «Поворачивай назад и иди впереди меня!» Фашист был уверен, что штурмовик, спасая свою жизнь, выполнит его приказ. На его лице Талгат увидел торжествующую ухмылку. Отрицательно покачав головой, наш летчик выставил вперед свой указательный палец: давай-ка, мол, лучше ты к нам. Обозленный фашист стал разворачивать машину. Чтобы погасить скорость самолета, выпустил шасси, готовясь расстрелять Талгата в упор. Не теряя времени Талгат, резко развернув штурмовик, на мгновение поймал в прицел стервятника и выпустил в него длинную очередь. «Мессер» густо задымил и, прочертив в небе длинный черный шлейф, упал на нашу территорию. А Талгат, с трудом управляя изрешеченной машиной, потянулся к своему аэродрому.
Всегда считалось, что атаковать могут только истребители, а штурмовики должны уходить от них на бреющем полете. Казахстанец нарушил это укоренившееся в авиации понятие. Ил атаковал «мессера» и вышел из поединка победителем. Однако, вернувшись домой, Талгат не стал распространяться о том, что сбил истребителя, ведь после того боевого вылета в полку не досчитались нескольких наших летчиков. Наутро его вызвал к себе командир полка и спросил, не он ли по пути сбил «мессершмидт». Получив утвердительный ответ, поинтересовался, почему не доложил. Талгат ответил, что немцы сбили 5 штурмовиков, и посчитал неуместным бахвалиться одним уничтоженным истребителем. – А вы знаете, какого врага подбили? Фашистского аса, сбившего в небе Европы 108 самолетов. – Пусть он уничтожил 108 самолетов, но я-то сбил всего один, товарищ полковник. – Зато теперь этот ас уже никого не собьет. От имени командующего армией и от себя лично объявляю вам благодарность.
Повествуется в романе и о том, как Талгат первым появился в небе над Берлином. Тот его рейд в логово фашистов Бауыржан Момышулы сравнил с попыткой босиком пройтись по скопищу ядовитых змей: «Одна из них ужалила – и тебе конец!» Линия фронта к тому времени проходила всего в 160 километрах от Берлина, и штурмовики ежедневно летали на задания, помогая наземным войскам ломать оборону гитлеровцев. Как-то ранним утром в полк приехал генерал Рязанов, и сразу же Талгата вызвали в штаб. Комкор стал расспрашивать его о состоянии самолета, поинтересовался самочувствием. Потом принесли планшет, на котором была карта Берлина, и генерал стал объяснять задачу. Оказалось, необходимо было лететь на Берлин, подобраться к которому надо было со стороны Луккенвальде. – Западнее города есть мост, проверьте его, далее – на Потсдам, – медленно, как бы подбирая слова, говорил командующий. – Посмотрите, что там делается. Затем – домой. Высота полета 50–80 метров. Не удивляйтесь, полет предстоит очень сложный, и эта высота самая безопасная. Действительно, задание было не из легких. Днем в одиночку нужно было углубиться на 160 километров во вражеский тыл и лететь в самое логово зверя. Опытному летчику Талгату Бегельдинову не надо было объяснять, что небо над Берлином бдительно охраняется. Даже ночные полеты бомбардировщиков, проходившие на большой высоте, редко обходились без потерь. – У меня есть просьба, – сложив карты, повернулся Талгат к генералу. – Разрешите лететь одному, без стрелка. – Почему? – Полет опасный. Не хочу ставить под угрозу жизнь товарища. И вот «черная смерть», которую панически боялись немцы, в небе Германии. Талгат непрерывно держит связь с землей, докладывает обо всем, что видит внизу. Позади Луккенвальде, до Берлина уже не больше 20 километров. Неожиданно он видит внизу аэродром с вражескими истребителями. Пилот закладывает вираж и, форсируя газ, стремительно уходит от опасного места. Летит, прижимаясь к самой земле, и думает только об одном: уйти подальше от аэродрома. Если немцы заметили его, поднимут в воздух пару истребителей, которым не составит труда уничтожить штурмовик. Но все обошлось, правда, Талгата долго не было слышно в эфире, и на КП заволновались. Тревожный голос запрашивал: – Тринадцатый, почему молчите? Лишь удалившись от аэродрома, он возобновил связь, сообщив о вражеском аэродроме. Через полтора часа две эскадрильи штурмовиков сожгли самолеты прямо на земле, не оставив от базы и следа. Вот уже показались берлинские пригороды, через несколько минут штурмовик пролетает над центральными улицами. Внизу мелькают люди, машины. В скверах, на площадях и на крышах домов – сотни зенитных установок. Генерал был прав, говоря о высоте. Летел бы на 500–600 метров выше, непременно стал бы добычей зенитчиков. А тут они не успевают и головы повернуть, как Ила и след простыл. Уже виден мост. По нему в четыре ряда идут бронетехника, автомашины с людьми. Талгат сообщает об этом на КП и просит разрешения атаковать. – Отставить атаку! Отставить! – слышится резкий голос. Действительно, атака могла окончиться для него печально. Если пехота не растеряется, самолет могут сбить ружейным огнем. Развернув машину, он летит на Потсдам. Но его полеты над германской столицей не на шутку встревожили немцев, и, подлетая к Потсдаму, он попал под плотный огонь зенитных батарей. Пришлось развернуться и заходить с другой стороны. Однако и здесь его встретил шквал зенитного огня. Но не для того летел казахстанец, чтобы с пустыми руками возвращаться домой. Набрав немного высоту, Талгат атакует, сбрасывает на артиллерийские позиции бомбы, бьет по ним из пушек и пулеметов. Батарея замолкает. Он летит в образовавшееся «окно», делает круг над Потсдамом, фотографирует артиллерийские позиции, и, вновь атакуя зенитчиков, «летающая крепость» вырывается из опасного круга. Домой Талгат Бегельдинов возвращается тем же маршрутом, которым летел к Берлину. Но аэродром обходит стороной, он не знал, что фашистское гнездо уже уничтожено.
Вот и миновал линию фронта. Теперь можно облегченно вздохнуть, откинуться на спинку сиденья, на секунду закрыть глаза. Посмотрев на часы, не поверил глазам, он в полете уже 2 часа, а ему казалось, что на задание ушло минут 25. Зашел на посадку, приземлился и тут же оказался в объятиях, десятки дружеских рук буквально вырывают его из кабины. Летчики, механики, стрелки подбрасывают героя дня вверх.
Талгат идет на КП. Генерал Рязанов, все время полета просидевший возле радиста, обнимает его и целует. – Благодарю тебя, Бегельдинов, – впервые переходя на ты, говорит он, – благодарю от имени командования. Можешь гордиться – твой самолет первым из авиации союзников появился днем над Берлином!
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Мирные митинги, переросшие в открытое противостояние народа и власти в декабре 1986 года, стали переломными не только в истории КазССР, но и в самосознании граждан страны
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
В стране принята новая информационная доктрина – серьезный документ, призванный защитить казахстанцев от новых же видов угроз. А их становится все больше...
Средний возраст карагандинских ТЭЦ – 62 года. По человеческим меркам им уже пора на пенсию. Но за годы независимости замену станциям-старушкам так и не построили
Алдар Косе и все-все-все...
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Все превращается в дым
Объекты культуры на первом плане
Вальс добрых сердец
Мир глазами детей
Мелодии жемчужины Востока
А что дальше?..
И «золото», и невеста!
Строго по регламенту
К Справедливому Казахстану
Бюро Сената
Бюро Мажилиса
У акимов станет больше заместителей
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
Заболеваемость Covid-19 выросла в Казахстане: врачи рекомендуют носить защитные маски
Казахстанцы накопили перед банками и микрокредитными организациями задолженности на сумму 14,3 трлн тенге. Должникам государство решило помочь, разработав поправки о банкротстве физических лиц. Однако при таком количестве должников, недоумевают мажилисмены, некоторые нацкомпании строят шикарные гольф-клубы за государственные деньги, а потом выставляют их на приватизацию
"Air Seychelles" запускает рейсы в Казахстан
Минниханов поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Президент принял акимов Астаны и Карагандинской области
Приоритетные объекты водохозяйственной инфраструктуры модернизируют в Казахстане
Каких специалистов не хватает Казахстану
Зоопарк с дикими животными содержал глава ОПГ в Алматинской области
Касым-Жомарт Токаев: Мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе
Школьник совершил суицид в Абайской области: новые подробности дела
Кто чаще всего занимается скотокрадством в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Булата Аюханова
Отец повесился вместе с детьми из-за конфликта с супругой в Мангистау
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции