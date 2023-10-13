Триста жителей Карагандинской области смогут газифицировать свои дома в рассрочку
14
Елена Ульянкина
Карагандинскую область газифицируют уже в течение четырех лет. Распределительные сети строят в двух крупных городах – Караганде и Темиртау. Трубы подвели более чем к 4 000 частных домов. Почти 3 000 абонентов уже отказались от угольных печей и установили газовые котлы. Но при этом остается еще много тех, кто не решается перевести дома на экологически чистое топливо. Главная причина, из-за которой люди откладывают газификацию, – это ее высокая цена. Поэтому власти Карагандинского региона решили поддержать население и нашли возможность выдавать на оплату газового отопительного оборудования беспроцентные займы.