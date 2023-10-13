Триста жителей Карагандинской области смогут газифицировать свои дома в рассрочку

– Принято решение о выдаче беспроцентных кредитов на подключение 300 домов к цент­ральному газопроводу в городах Караганде и Темиртау, – сообщает исполняющий обязанности заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Арман Саттыбаев. – Из местного бюджета выделено более 300 миллионов тенге. Исполнение этой программы осуществляется через Центр модернизации жилищного фонда.

Карагандинцу Кайрату Мамаеву подключение его дома площадью в 100 с лишним квадратных метров обошлось в 800 тыс. тенге. Он приобрел импортный газовый котел и протянул трубы. Новую плиту покупать не пришлось: старая пригодилась. На ней только заменили форсунки. Теперь в доме Кайрата Утильбаевича есть все коммунальные блага: и газ для приготовления еды, и отопление, и горячая вода. Свой старый электрический титан он снял и спрятал в сарай.

– Я в этом доме живу почти 15 лет. Отапливаться углем было тяжело и дорого, – рассказывает хозяин частного дома в Караганде Кайрат Мамаев. – На зиму закупал по 10 тонн угля и отдавал за него 200 тысяч тенге. Теперь, когда у меня в доме газ, я выставляю на котле параметры нужной мне температуры и радуюсь. Сначала ставлю 60–70 градусов, прогреваю дом, а потом убавляю до минимума. В комнатах очень тепло! Сестра даже иногда просит вообще отключить отопление.

Кайрат Утильбаевич перевел дом на газ только три месяца назад, поэтому еще не почувствовал экономию. Зато ощутил легкость на душе от осознания того, что не нужно носить ведра с углем и выгребать золу. Он советует тем карагандинцам и темиртау­сцам, к чьим домам уже дотянули газопровод, переходить на голубое топливо. Тем более что в Карагандинской области, как уже было сказано выше, заработала программа по выдаче беспроцентных займов на газификацию частных домостроений.

Рассрочку можно оформить на срок до пяти лет. Чтобы ее получить, нужно обратиться в Центр модернизации жилищного фонда Карагандинской области. Здесь абоненту предоставят возможность выбрать лицензированную компанию, которая выполнит монтаж газового оборудования, и заключат договор. Оплату за работу Центр модернизации жилфонда перечислит фирме напрямую, а домовладельцу предоставят график погашения долга. В банк для этого обращаться не нужно.

– Сумма беспроцентного кредита будет зависеть от площади дома, протяженности газовых труб и комплектации оборудования. Она варьируется от 500 тысяч до миллиона тенге, – говорит представитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области. – Ежемесячный платеж для хозяина дома будет составлять 12–17 тысяч тенге. Отмечу, что подать заявку на газификацию в рассрочку может любой желающий независимо от того, к какой социальной категории он относится.

В Центр модернизации жилищного фонда поступило 226 заявок на предоставление рассрочки для газификации частных домов.

С 218 жителями Караганды и Темиртау уже заключены договоры, и 102 дома подключены к газовым сетям. Остальные получат доступ к экологически чистому топливу в течение двух недель. Прием заявок на беспроцентные кредиты от желающих газифицировать свое жилье продолжается.