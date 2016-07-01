​Триумф казахстанской дипломатии

Безусловно, это новая страница в истории Казахстана. Наша страна стала первым государством в Центральной Азии, избранным в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН.

За 25 лет Казахстан зарекомендовал себя как полноправный субъект международного сообщества и активный участник процессов по укреплению глобальной безопасности, сохранению единства и стабильности в мире.

Это заслуженный результат последовательной работы Главы государства по продвижению мира во всем мире.

Это победа всех казахстанцев!

Участие в работе Совета Безопасности ООН открывает новые возможности по продвижению глобальных инициатив Казахстана.

Федерация профсоюзов Казахстана

РОО «Совет ветеранов Казахстана» поздравляет Главу государства Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Благодаря высокому авторитету и уникальным международным инициативам Нурсултана Назарбаева мы добились такого высокого признания.

Казахстан по инициативе Главы нашего государства впервые в мировой истории добровольно отказался от ядерного арсенала. Наша страна является одним из лидеров в деле укрепления глобальной и региональной безопасности.

Предвестником этого исторического события является Манифест Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», который в кратчайшие сроки стал официальным документом Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Участие в работе Совета Безопасности ООН откроет новые возможности для Казахстана по продвижению глобальных инициатив во имя мира во всем мире.

Мы уверены, что Казахстан достойно выполнит авторитетную миссию члена Совета Безопасности ООН.

РОО «Совет ветеранов Казахстана»

Демократическая партия «Ак жол» поздравляет народ Казахстана и Президента страны Нурсултана Назарбаева со знаменательным событием – избранием Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Это исторический успех молодого государства, мировое признание роли Казахстана и ее Лидера в обеспечении международной безопасности, начало которому положило закрытие Семипалатинского ядерного полигона и отказ от ядерного оружия на заре нашей независимости.

В нынешних условиях резкого обострения терроризма, продолжающейся борьбы с псевдогосударственным образованием ИГИЛ, кровавых терактов на Ближнем Востоке, в Париже, Брюсселе, Стамбуле и казахстанском Актобе невозможно переоценить значение избрания нашей республики в Совет Безопасности ООН.

Войдя в состав высшего органа Организации Объединенных Наций, Казахстан оказывается в первых рядах защитников общечеловеческой цивилизации, проводников мира и стабильности в международном сообществе.

Уверены, что голос нашей страны будет значимым и весомым в этой работе.

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»

Рада украинцев Казахстана поздравляет Президента страны и народ Казахстана с триумфальной победой нашего миролюбивого государства – избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН!

В юбилейный год 25-летия Независимости нашей страны – Казахстана – это событие стало закономерным. Это показатель торжества и международного признания мудрой политики Елбасы, Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

Это яркая демонстрация признания высокого международного авторитета нашей республики и ее вклада в укрепление международной безопасности и мер доверия в международных отношениях.

Уверены, что это послужит практической реализации глобальных инициатив Манифеста Президента страны «Мир. ХХI век» на благо стабильности и мира всей планеты.

Работа в СБ ООН придаст новый импульс антитеррористическим инициативам Главы государства, выдвинутым на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и другим мирным инициативам Казахстана, в том числе по решению глобальных вопросов обеспечения водной, энергетической и продовольственной безопасности.

Мы поздравляем всех казахстанцев с нашей общей победой!

Рада украинцев Казахстана

Белорусское этнокультурное объединение поздравляет Президента страны и народ Казахстана с исторической победой!

Казахстан победил в честной и конкурентной борьбе за право представлять Центрально-Азиатский регион в Совете Безопасности ООН.

Это стало возможным благодаря высокому международному авторитету нашего Президента, Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Избрание нашей страны в Совбез ООН – свидетельство международного признания миролюбивой и конструктивной внешней и внутренней политики нашей страны.

Поздравляем с победой! Алға, Қазақстан!!!

ОО «Белорусское этнокультурное объединение»

Мы поздравляем Президента страны Нурсултана Назарбаева и весь народ Казахстана с избранием нашей республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Данное решение является высокой оценкой глобальным сообществом инициатив и последовательной политики Главы нашего государства в области безопасности и безъядерного мира.

Участие в работе Совета Безопасности ООН выведет Казахстан на самый высокий уровень обсуждения и решения вопросов глобального развития.

Уверены, что в ходе работы в Совете Безопасности ООН Казахстан продолжит вносить свой весомый вклад в ликвидацию мировых вызовов человечеству в XXI веке.

Форум предпринимателей Казахстана

Ассоциация кафедр Ассамблеи народа Казахстана поздравляет Елбасы Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с эпохальным событием – избранием страны в Совет Безопасности ООН.

Это историческое событие стало днем торжества политики мира и согласия Главы государства, благодаря которой в стране царят покой и гармония, взаимное доверие и поддержка.

Мы с гордостью отмечаем, что наша республика первая из государств Центральной Азии получила членство в важнейшей структуре ООН.

С первых дней независимости Казахстан уделяет большое внимание сохранению стабильности и безопасности.

Символично, что Казахстан одержал эту победу в юбилейный год независимости.

Эта победа станет новым шагом к вхождению Казахстана в 30 развитых стран мира.

Ассоциация кафедр Ассамблеи ­народа Казахстана

Избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН является победой политики мира и согласия, проводимой Президентом нашей страны Нурсултаном Назарбаевым и еще раз подтверждает уважение, которым пользуются наша страна и наш Лидер в мировом сообществе.

Право непостоянного члена организации предоставит нашей стране возможность напрямую участвовать в формировании текущей глобальной повестки в сфере безопасности и актуализировать наиболее важные вопросы региона на мировом уровне.

Наша страна всегда находится в авангарде ведущих мировых инициатив.

Инициативы Елбасы по организации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, председательство Казахстана в ОБСЕ, создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, Манифест «Мир. XXI век» и многие другие инициативы сделали Казахстан лидером по продвижению глобальной безопасности и формированию атмосферы доверия во всем мире.

Уверены, что позиция Казахстана и его мнение в Совбезе ООН всегда будут весомы и авторитетны, позволят влиять на решение самых сложных проблем мира и безопасности во всех уголках земного шара.

Кыргызское этнокультурное объединение «Кыргызстан – Астана»

Научно-экспертный совет Ассамблеи народа Казахстана выражает свои поздравления в связи с триумфальной победой Республики Казахстан и торжеством миролюбивой внешней политики Лидера нации, Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева.

С 1 января 2017 года до 31 декабря 2018 года Республика Казахстан, представляя Азиатско-Тихоокеанскую группу государств, будет официально участвовать в работе наиболее важного политического органа ООН, на который Уставом Организации возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности.

Избрание страны в Совбез ООН – это мировое признание международного авторитета Главы государства, высокая оценка его прорывных глобальных инициатив.

Нет никаких сомнений, что наша страна во главе с Президентом достойно выполнит новую, авторитетную и ответственную миссию по укреплению глобальной безопасности и мер доверия в международных отношениях.

Научно-экспертный совет Ассамблеи народа Казахстана

Ассоциация курдов Казахстана поздравляет всех казахстанцев с грандиозным событием – избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Благодаря мудрой политике Главы государства Нурсултана Назарбаева, за 25 лет Независимости Казахстан достиг многих вершин.

История нашей страны ярко свидетельствует о том, как под одним небом на нашей земле вместе, в мире и дружбе живут представители разных этносов и конфессий. Мы демонстрируем всему миру пример согласия и взаимопонимания, и это ценят, и поэтому наша страна стала первым государством Центральной Азии, избранным непостоянным членом в Совет Безопасности ООН.

Мы уверены, что наш народ во главе с Нурсултаном Назарбаевым достойно выполнит свою историческую миссию в этой высокой международной организации.

Ассоциация курдов Казахстана «Барбанг»

В канун 25-летия Независимости наша страна добилась еще одной исторически значимой победы на самом высоком международном уровне.

Казахстан выбран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

Слагаемыми этого успеха стали высокий международный авторитет нашего Президента Нурсултана Назарбаева, последовательная и миролюбивая внешняя политика, единство и стабильность внутри страны.

Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Мы, представители этнокультурных объединений, гордимся вхождением нашей страны в Совет Безопасности, выражаем глубокую поддержку политике Главы государства и уверены в том, что Казахстан внесет весомую лепту в решение многих проблем в сфере обеспечения мира и международной безопасности.

Ассоциация татарских и татаро-башкирских общественных и культурных центров Казахстана «Идел»

Турецкое этнокультурное объединение «Ахыска» поздравляет Президента страны Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с историческим событием.

Мы горды, что Казахстан первой из стран Центральной Азии получил этот важный статус – непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Избрание в Совет Безопасности ООН еще раз подтверждает огромное уважение международного сообщества к проводимой миролюбивой политике нашего государства и Президента Н. Назарбаева.

Участие в работе Совета Безопасности ООН, безусловно, выводит Казахстан на самый высокий уровень обсуждения и решения вопросов глобального развития.

Мы уверены, что народ Казахстана вместе со своим Лидером достойно справится со столь высоким доверием и впредь будет продолжать взвешенный, миролюбивый курс, направленный на укрепление мира и согласия.

Турецкое этнокультурное объединение «Ахыска»

Ассоциация корейцев Казахстана поздравляет казахстанцев и Главу нашего государства с избранием Казахстана непостоянным членом ключевого органа Организации Объединенных Наций – Совета Безопасности.

Это заслуга нашего Лидера Нации, Президента страны Нурсултана Назарбаева!

Это историческое событие открывает новую страницу летописи не только Казахстана, но и всей Центральной Азии, интересы которой теперь будут представлены и будут учитываться на самом высоком международном уровне.

Мы глубоко убеждены, участие Казахстана в Совбезе ООН воплотится в реальные инициативы и весомый вклад нашей страны в решение глобальных вызовов современности.

Ассоциация корейцев Казахстана

Этнокультурное объединение азербайджанцев Казахстана с гордостью восприняло известие об избрании Республики Казахстан непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Это еще одно свидетельство международного признания миролюбивой политики нашего Президента Нурсултана Назарбаева, основанной на принципах добрососедства, укрепления глобального диалога и сотрудничества. Участие в решении ключевых общемировых проблем открывает для нашей страны новые возможности развития отношений со многими странами и регионами.

Мировому сообществу сегодня как никогда необходимо сплотиться и принять действенные меры по укреплению мира и стабильности. Мы уверены, что наша страна и дальше будет прилагать усилия в деле созидания, укрепления мира и стабильности на Земле.

Этнокультурное объединение азербайджанцев Казахстана