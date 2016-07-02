Триумф казахстанской дипломатии

Ассоциация греческих обществ Казахстана «Филия» поздравляет всех казахстанцев и Лидера нации Нурсултана Назарбаева с избранием нашей республики в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Итоги голосования, состоявшегося в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, доказали, насколько высок авторитет нашей страны на международной арене. Эта победа позволит повысить имидж Казахстана в мировом сообществе, участвовать в решении глобальных вопросов мира и безопасности. Мы уверены, что наша страна с честью и достоинством будет осуществлять свою миротворческую деятельность в рамках этой авторитетной организации. Главные ценности казахстанского общества – толерантность, единство и согласие – будут транслированы на мировом уровне при принятии судьбоносных решений. ОО «Ассоциация греческих обществ Казахстана «Филия» Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» разделяет радость и гордость за народ Казахстана по случаю избрания нашей страны в Совет Безопасности ООН. Это заслуженная победа политики Лидера нации Нурсултана Назарбаева. Целостная программа действий, изложенная в Манифесте «Мир. XXI век», теперь может быть реализована уже с полномочиями и ответственностью члена Совета Безопасности. Все 25 лет Независимости – это путь мира и созидания, устремленность ввысь объединенного общей идеей единого народа Казахстана, демонстрация миру усилий страны в обеспечении безопасности и разоружения. Казахстан стал глобальным политическим тяжеловесом, и членство в Совете Безопасности ООН даст нам дополнительную возможность в решении общемировых вызовов современности. Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах»
Республиканская молодежная организация «Жарасым» поздравляет Елбасы Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с историческим событием – избранием страны в Совет Безопасности ООН.С момента обретения Независимости мирный и политический, и экономический курс Казахстана стал основой для признания нашей страны мировым сообществом. Взвешенная и дальновидная политика Лидера нации Нурсултана Назарбаева позволила в кратчайшие сроки установить политические и экономические связи, достойно интегрироваться в глобальное пространство. Казахстан является уважаемым членом многих международных организаций, чьи мирные инициативы всегда оценивались высоко. Избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН в юбилейный год 25-летия Независимости является еще одним доказательством высокого авторитета и доверия к нашей стране всего мирового сообщества. Республиканская молодежная организация «Жарасым»
Карачаево-балкарское этнокультурное объединение поздравляет Лидера нации, Президента страны Нурсултана Назарбаева и весь народ Казахстана с триумфальным событием – избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН. Это достижение продемонстрировало высокий международный авторитет нашего Президента, признание усилий Казахстана в укреплении мирного диалога в межгосударственных отношениях и урегулировании военных конфликтов. Отказ от ядерного оружия, закрытие Семипалатинского ядерного полигона, созыв СВМДА, деятельность в ШОС, председательство Казахстана в ОБСЕ, инициатива создания нового миропорядка G-Global сделали Казахстан лидером глобального движения за мир и разоружение. Уверены, что членство в Совете Безопасности ООН позволит Казахстану продвигать судьбоносные для планеты инициативы и достойно выполнить возложенную авторитетную миссию. Карачаево-балкарское этнокультурное объединение
Клуб женщин «Астана-Байтерек» поздравляет Президента страны Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с избранием Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Террористические и радикальные проявления создают глобальную угрозу для всех стран, для всего международного сообщества. Инициативы Главы государства всегда были направлены на ликвидацию этих угроз не только в Центрально-Азиатском регионе, но и в мировом масштабе. К одной из важнейших исторических инициатив Президента относится Манифест «Мир. ХХI век», призывающий мировое сообщество к развитию глобального диалога и сотрудничества, отказу от политики милитаризма и усилению миротворческой роли международных организаций. Избрание Казахстана членом Совета Безопасности ООН является высокой оценкой мировым сообществом вклада нашей страны в поддержание безопасности и выработки мирных инициатив. ОО «Клуб женщин «Астана-Байтерек»
Женские неправительственные организации поздравляют народ Казахстана с убедительной победой на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. В год празднования 25-летия Независимости мы восприняли эту приятную новость как торжество казахстанской дипломатии во главе с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Личный вклад Главы государства неоценим. Выдвинутые им принципы мира и согласия, недопущения войн и конфликтов, изложенные в Манифесте «Мир. XXI век», нашли широкую поддержку во всем мире. Уверены, что новые глобальные инициативы Казахстана как члена Совбеза ООН внесут весомую лепту в укрепление глобального мира и стабильности и будут поддержаны мировым сообществом. ОО «Лига женщин творческой инициативы»
Молодежное движение против экстремизма Kazakhstan for Peace поздравляет Президента страны Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с избранием Республики Казахстан непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это признание мировым сообществом стратегического курса Президента страны по укреплению глобальной стабильности и мира. Мы, поколение ровесников Независимости, уверены, что Казахстан достойно выполнит свою миссию и будет дальше успешно продвигать идеи мира и всеобщей безопасности! Молодежное движение против экстремизма Kazakhstan for Peace
Избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН – это признание заслуг Елбасы, Президента Нурсултана Назарбаева и нашей страны в укреплении мира и стабильности во всем мире. Для каждого казахстанца это повод для гордости своей страной и ее Президентом. Работа в ведущей структуре ООН – это великолепная возможность еще раз продемонстрировать современный и сильный Казахстан с его уникальной моделью общественного согласия и общенационального единства. Мы уверены, что наша страна успешно справится с высокой миссией и ответственностью, возложенной мировым сообществом. Мирного неба всем нам! Алга, Казахстан! Молодежное крыло чечено-ингушского этнокультурного объединения, Тараз
Таджикский этнокультурный центр «Авиценна» поздравляет всех казахстанцев с заслуженной победой – избранием нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Членство нашей страны в основной политической структуре ООН – это всемирное признание политики мира и согласия Президента страны, Елбасы Нурсултана Назарбаева. Это историческое событие для нашей страны и одна из важных и символичных дат в год 25-летия Независимости Казахстана. Участие в работе Совета Безопасности ООН выведет Казахстан на самый высокий уровень обсуждения и решения вопросов глобального развития. Мы твердо уверены в том, что Казахстан достойно исполнит возложенную на него миссию. Таджикский этнокультурный центр «Авиценна»
Туркменское этнокультурное объединение поздравляет единый народ Казахстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Это заслуженный результат 25 лет мирных инициатив нашего Президента, Лидера нации Нурсултана Назарбаева. 138 государств поддержали нашу страну на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН – это огромное признание международного авторитета Казахстана всем мировым сообществом. Наша страна сменит Малайзию в качестве представителя Азиатско-Тихоокеанской группы государств и станет первым государством Центральной Азии, избранным в состав наиболее важного политического органа ООН. Мы уверены, что Казахстан достойно представит свои твердые позиции по проблемам борьбы с терроризмом, вопросам ядерного разоружения, разрешения региональных конфликтов, достижения мира и согласия в международном масштабе! Туркменское этнокультурное объединение
ОО «Центр национальных ценностей «Отбасым» поздравляет казахстанцев с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Эта победа в очередной раз свидетельствует о возрастающем авторитете нашего государства на мировой арене. Мы уверены, что наша страна внесет значительный вклад в укрепление мира, безопасности и стабильности на Земле. Несомненно, в этом историческом событии прежде всего заслуга Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Его международные инициативы и конструктивная внешняя политика, как Лидера глобального движения за мир и безопасность, признаны во всем мире. Убеждены, что Казахстан достойно выполнит возложенную на него авторитетную миссию планетарного масштаба. ОО «Центр национальных ценностей «Отбасым»