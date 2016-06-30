​Триумф Лидера

Избрание Казахстана членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, без пре­увеличения, историческое событие. Теперь наша республика входит в клуб 15 самых авторитетных стран мира, на которых возложена ответственная миссия по обеспечению глобальной безопасности.

Это настоящий триумф внешней политики Главы нашего государства и очень символично, что эпохальное решение Организации Объединенных Наций было принято именно в год 25-летия Независимости Казах­стана. Потому что последние четверть века были ознаменованы беспрецедентными шагами Президента нашей страны по укреплению системы международной безопас­ности.

Первое. Нурсултан Назарбаев остановил смертоносные испытания на Семипалатинском ядерном полигоне, который был одной из крупнейших на планете площадок для атомных взрывов, наводивших страх на все международное сообщество. Президент Казахстана подписал судьбоносный указ о закрытии полигона 29 августа 1991 года. Решением ООН эту дату сегодня отмечает весь мир, как День отказа от ядерного оружия.

Второе. Казахстанский Лидер первый и по-прежнему единственный в истории руководитель государства, добровольно отказавшийся от ядерного арсенала, причем четвертого в мире по своей мощности.

Третье. Наш Президент объявил Казахстан зоной, свободной от ядерного оружия, и получил гарантии от пятерки ядерных держав о неприменении атомного арсенала в отношении нашей республики. Поз­же Нурсултан Назарбаев добился введения такого же статуса для всей Центральной Азии.

Четвертое. Глава нашего государства возглавил международное антиядерное движение XXI века, создав глобальный Проект АТОМ. Послание Нурсултана Назарбаева народам мира с призывом отказаться от ядерного оружия уже подписали сотни тысяч человек по всей планете. Поэтому далеко не случайно, что именно казахстанский Лидер всегда открывает международные саммиты по ядерной безопасности в Вашингтоне.

Пятое. Президент Казахстана впервые в современной истории собрал за одним столом переговоров лидеров всех мировых и традиционных религий, заложив основы для глобального межконфессионального диалога.

Шестое. Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, которая возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наш Лидер вдохнул новую жизнь в ОБСЕ, блестяще проведя исторический саммит этой авторитетнейшей общеевропейской организации и добившись принятия знаменитой астанинской декларации «Навстречу сообществу безопаснос­ти». Напомню, что до этого момента из-за постоянных разногласий страны ОБСЕ на протяжении долгих 11 лет не могли даже сформировать единую повестку дня для встречи на высшем уровне.

Седьмое. Наша республика зарекомендовала себя как авторитетный и ответственный партнер в разрешении международных споров и конфликтов. Так, Нурсултан Назарбаев

сыграл исключительную роль в международных переговорах вокруг ядерной программы Ирана, собрав за «круглым столом» в Казахстане всех участников этого непростого диалога. В результате сегодня с Ирана сняты международные санк­ции и он вернулся к полноценному сотрудничеству на мировой арене.

Все международное сообщество говорило об особой миротворческой миссии нашего Лидера в разрешении вооруженного конфликта в Украине, когда Нурсултан Назарбаев сумел переломить вектор нарастания конфронтации между Западом и Востоком, организовав встречу между президентами России и Франции, что позволило дать старт переговорам «нормандской четверки».

Буквально вчера руководство Турции выразило благодарность Президенту Казахстана за помощь в установлении диалога между Анкарой и Москвой, благодаря которому началась «оттепель» в их отношениях.

Также следует особо подчерк­нуть, что Казахстан планомерно оказывает гуманитарную помощь Афганистану, помогая народу этой страны вернуться к мирной жизни.

Восьмое. Казахстан – главный инициатор крупнейших интеграционных процессов на евразийском континенте. Евразийский экономический союз, СНГ, построение «Большой Евразии», возрождение Великого шелкового пути – все эти широкомасштабные международные проекты позволяют укреплять не только торгово-экономические связи между странами Евразии, но и повышать уровень взаимного доверия и уважения между народами, что имеет первостепенное значение в формировании новой системы глобальной безопасности.

Девятое. Нурсултан Назарбаев является одним из ключевых учредителей Шанхайской организации сотрудничества, которая сегодня объединяет 18 стран, более трех миллиардов человек и треть мировой экономики. На недавнем саммите в Ташкенте казахстанский Лидер принял браз­ды правления этой крупнейшей в мире международной организацией. Теперь Астана будет задавать тон развитию сотрудничества на пространстве ШОС, общая площадь которого уже превышает 34 млн квадратных километров.

Десятое. Беспрецедентную поддержку мирового сообщества вызвал Манифест Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век», обнародованный весной нынешнего года в Вашингтоне. Выступление казахстанского Лидера, в котором была представлена новая парадигма глобального миропорядка, получило статус официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, что является ярким свидетельством высокого авторитета Главы нашего государства на мировой арене и признанием важности для всего человечества данного знакового документа.

Избрание Казахстана членом Совета Безопасности ООН является, прежде всего, признанием историчес­ких заслуг Президента Казахстана по обеспечению мира и глобальной безопасности, установлению межнационального и межконфессионального диалога и, в конечном счете, укреплению авторитета Казахстана на глобальном уровне.

Это триумф нашего Лидера и нашей Родины!