Триумф «тайной гостьи»

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Людмила СМИРНОВА, учитель-словесник высшей категории, Астана
Кроме того, на родину, в Астану, она привезла из России награду в номинации «Тайный гость» и приз зрительских симпатий – образ ангела, «воздушный и прекрасный». Фестиваль «ЯЛОС» проходил в Ялте, а посвящен он был
в том числе Всемирному дню поэзии и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
…Есть поэты, чьи стихи для читателя раскрываются не сразу. К таким я уже много лет отношу представителя русской литературы Серебряного века Николая Гумилева, Марину Цветаеву, Игоря Северянина. Схожего плана Татьяна Никитина, чьи стихотворения, к примеру, «Святую тайну» с налету постичь попросту невозможно.
Вот уже 25 лет она возглавляет совет клуба «Вдохновение». Именно здесь состоялся просмотр церемонии награждения победителей международного музыкально-поэтического фестиваля «ЯЛОС», снятой операторами Крымского телевидения. На сцене большого Дворца культурного центра – она, наша землячка…
«Татьяна Никитина. Республика Казахстан», – представляется гостья фестиваля. Идет церемония награж­дения. А потом – потом опять звучали стихи, одно из которых, наиболее дорогих ее материнскому сердцу, – поэтическое послание сыну Даниилу, давно уже стало песней.
Два композитора, не сговариваясь, получив в подарок от Татьяны томик стихов «Зов изящных миров», обратились именно к стихотворению «Сыну». Один из них – Владимир Шевченко, профессор Казахского национального университета искусств в 2014 году создал сборник песен «Всюду ты», в который вошли тексты стихотворений Никитиной. А другой – композитор-самородок Омурбек Малдыбаев.
Что касается победы на фестивале «ЯЛОС», то начиналось все просто. Татьяна прочла в Интернете призыв Ялтинского литературно-общественного союза – стать участниками конкурса поэтов и выслала по указанному адресу стихотворение (оно теперь напечатано в третьем выпуске альманаха «Ялта-2015»).
Это стихотворение – «Фактор зрелости», созданное по-гумилевски: «две строфы – в восемь строк».
Не эмоций желать хотелось бы.
А того, что трудней добыть.
Равновесие – фактор зрелости
У сверхточных весов судьбы.
Столько поводов есть
растратиться
И сломаться, уйти в утиль.
Не сдавайся, стучись, откроется
Равновесия хрупкий штиль.
И вот – заслуженный триумф.

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