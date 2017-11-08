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​Триумф желтой хризантемы
Полина Федорова

Девятого числа девятого лунного месяца, то есть в день осеннего равноденствия, в Японии отмечают Праздник хризантем, а ноябрь традиционно считается сезоном этого цветка.

На одноименных фестивалях, проходящих в парках и храмах, выставляются тысячи видов хризантем всевозможных форм и оттенков. Впервые в этом году гости праздника увидели среди них сорт «Президент Назарбаев», специально выведенный и презентованный Главе государства во время его официального визита в Японию в прошлом году.

Цветок сразу привлек внимание широкой публики, а на 95-м Токийском фестивале хризантем в центральном парке Хибия даже был удостоен звания «Превосходный».

Хризантема «Президент Назарбаев» достигает 2 м в высоту, а бутон цвета солнца – размера с человеческую голову. Желтая хризантема – символ Японии, изображение этого цветка используется в качестве Государственного герба страны, украшает императорский трон и национальные паспорта японцев. В честь него также названы высшие государственные награды в Стране восходящего солнца.

Символично, что в июне 2008 года Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе визита в Японию был награжден высшим орденом страны – Хризантемой на Большой ленте.

Цветок, названный в честь Главы нашего государства, был выведен японской компанией «Кокка-эн», учрежденной в 1927 году и выполняющей до 90% всех операций, связанных с селекцией, выращиванием и распространением хризантем.

«Кокка-эн» также является офи­циальным поставщиком хризантем для Императорского двора, крупных структур в странах Азии и Европы. Компания впервые в своей истории приняла решение присвоить новому сорту хризантем имя известного мирового политика в знак «уважения за его вклад в развитие дружеских и доверительных отношений между народами двух стран».

Символичным в Стране восходящего солнца считают и тот факт, что цветок получил почетное звание спустя ровно год после исторического визита Президента Нурсултана Назарбаева в Японию, выведшего двусторонние отношения на качественно новый уровень стратегического партнерства.

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