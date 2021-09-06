Статьи
​Триумфальные старты
Аскар Султан

В немецком городе Вейден завершилось первенство планеты по довольно новым для казахстанцев массовым видам спорта, которые называются биатл и триатл. Это поддисциплины современного пяти­борья, которые были созданы для популяризации данного вида спорта, увеличения его массовости и доступности. Состязания проводятся на открытой местности, на берегу водоема или моря, включают в себя такие дисциплины, как бег, плавание и стрельба.

Казахстанская делегация на чемпионате мира состояла из 14 человек – 2 тренеров и 12 спортсменов, боровшихся за медали в личном зачете и эстафете-микс. И выступление нашей национальной команды можно назвать сверхфеноменальным. Всего наши атлеты завоевали 21 медаль (4 золотые, 9 серебряных, 8 бронзовых). Это самое успешное выступление нашей команды на таком уровне с 2017 года.

В первый же день, который начался эстафетой-микс по биатлу, мы завоевали сразу 2 медали. Чемпионами в возрастной категории до 19 лет стали Мурат Жакен и Анастасия Захарова. «Бронзу» в категории до 17 лет взяли Анатолий Голубь и Юлиана Петрова.

По итогам второго дня, но уже в дисциплине эстафета-микс по триатлу, все те же Анатолий Голубь и Юлиана Петрова завоевали «серебро», а Анастасия Захарова в паре с Максимом Шмуличем стали третьими.

В третий день состязаний прошел личный зачет по триатлу среди мужчин и женщин, где наша сборная взяла 7 медалей: из них 1 «золото», 4 «серебра» и 2 «бронзы». Среди юниоров чемпионом стал Ильяс Алыев, а Рашит Романчук завоевал второе место. Среди юношей до 17 лет второе мес­то взял Никита Дубинский. Среди юношей до 19 лет второе место у Мурата Жакена и третье – у Максима Шмулича. И наконец, среди взрослых Аян Бейсенбаев и Меирлан Искаков поднялись соответственно на вторую и третью ступени пьедестала почета.

По итогам последнего дня соревнований, который завершился дисциплиной биатл, национальная команда Казахстана отметилась сразу 10 медалями, из которых 2 «золота», 4 «серебра» и 4 «бронзы». У мужчин первое и второе места взяли Аян Бейсенбаев и Меирлан Искаков. Среди юниоров второе и третье места у Рашита Романчука и Ильяса Алыева. Среди юношей до 19 лет чемпионом стал Максим Шмулич, а у Мурата Жакена было «серебро». Среди юношей до 17 лет вторым стал Никита Дубинский, а третьим – Анатолий Голубь. Среди девушек до 19 лет третье место у Юлианы Петровой. И у девушек до 15 лет третье место взяла Анастасия Жаркова.

– Чемпионат мира хоть и прошел при довольно сложных погодных условиях – было всего 16 градусов, для нас оказался успешным. Особенно отметим выступление в мужской категории, где мы ранее не завоевывали золотых медалей. Президент международной федерации Клаус Шорман отметил наших спортсменов и сказал, что в мире появилась еще одна сильная сборная, которая теперь всегда будет биться за чемпионство и призовые места, – прокомментировал итоги состязания главный тренер сборной по биатлу и триатлу Юрий Соловьев. 

Популярное

Все
Здесь зарождалась степная демократия
Новая волна технарей появится в Казахстане
Посмотрите, как используется земля
Когда долги бросают в холод
В контексте «слышащего государства»
Показали товар лицом
Важнейшие направления развития Жетысу заинтересовали мировые финансовые организации
Художник, который рисует время
Здесь время не властно
Стремление к свету
Эстафету – молодым
Дадут возможность трудоустроиться
Не «диктуют», а разъясняют
Причастность каждого
На цифровых платформах
Защити себя от вируса
Путешествие по родному краю
Счастье в доме
Музеи – для детей
С учетом стандартов GRI
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Статьи
В контексте «слышащего государства»
Статьи
Стремление к свету
Статьи
Здесь время не властно
Статьи
Художник, который рисует время

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]