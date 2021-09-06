​Триумфальные старты

В немецком городе Вейден завершилось первенство планеты по довольно новым для казахстанцев массовым видам спорта, которые называются биатл и триатл. Это поддисциплины современного пяти­борья, которые были созданы для популяризации данного вида спорта, увеличения его массовости и доступности. Состязания проводятся на открытой местности, на берегу водоема или моря, включают в себя такие дисциплины, как бег, плавание и стрельба.

Казахстанская делегация на чемпионате мира состояла из 14 человек – 2 тренеров и 12 спортсменов, боровшихся за медали в личном зачете и эстафете-микс. И выступление нашей национальной команды можно назвать сверхфеноменальным. Всего наши атлеты завоевали 21 медаль (4 золотые, 9 серебряных, 8 бронзовых). Это самое успешное выступление нашей команды на таком уровне с 2017 года.

В первый же день, который начался эстафетой-микс по биатлу, мы завоевали сразу 2 медали. Чемпионами в возрастной категории до 19 лет стали Мурат Жакен и Анастасия Захарова. «Бронзу» в категории до 17 лет взяли Анатолий Голубь и Юлиана Петрова.

По итогам второго дня, но уже в дисциплине эстафета-микс по триатлу, все те же Анатолий Голубь и Юлиана Петрова завоевали «серебро», а Анастасия Захарова в паре с Максимом Шмуличем стали третьими.

В третий день состязаний прошел личный зачет по триатлу среди мужчин и женщин, где наша сборная взяла 7 медалей: из них 1 «золото», 4 «серебра» и 2 «бронзы». Среди юниоров чемпионом стал Ильяс Алыев, а Рашит Романчук завоевал второе место. Среди юношей до 17 лет второе мес­то взял Никита Дубинский. Среди юношей до 19 лет второе место у Мурата Жакена и третье – у Максима Шмулича. И наконец, среди взрослых Аян Бейсенбаев и Меирлан Искаков поднялись соответственно на вторую и третью ступени пьедестала почета.

По итогам последнего дня соревнований, который завершился дисциплиной биатл, национальная команда Казахстана отметилась сразу 10 медалями, из которых 2 «золота», 4 «серебра» и 4 «бронзы». У мужчин первое и второе места взяли Аян Бейсенбаев и Меирлан Искаков. Среди юниоров второе и третье места у Рашита Романчука и Ильяса Алыева. Среди юношей до 19 лет чемпионом стал Максим Шмулич, а у Мурата Жакена было «серебро». Среди юношей до 17 лет вторым стал Никита Дубинский, а третьим – Анатолий Голубь. Среди девушек до 19 лет третье место у Юлианы Петровой. И у девушек до 15 лет третье место взяла Анастасия Жаркова.

– Чемпионат мира хоть и прошел при довольно сложных погодных условиях – было всего 16 градусов, для нас оказался успешным. Особенно отметим выступление в мужской категории, где мы ранее не завоевывали золотых медалей. Президент международной федерации Клаус Шорман отметил наших спортсменов и сказал, что в мире появилась еще одна сильная сборная, которая теперь всегда будет биться за чемпионство и призовые места, – прокомментировал итоги состязания главный тренер сборной по биатлу и триатлу Юрий Соловьев.