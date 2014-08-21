Спорт
Триумфатор "Тур де Франс 2014" Винченцо Нибали прибыл в Астану
Асхат Ниязов

Велокоманда Astana Pro Team прибыла в Астану 20 августа с престижной супермногодневки "Тур де Франс 2014", передает Kazpravda.kz. В аэропорту в торжественной обстановке болельщики и журналисты встретили Александра Винокурова, Максима Иглинского, Якоба Фульсанга, Микеля Скарпони, Дмитрия Груздева, Александра Шефера и капитана команды, победителя велогонки Винченцо Нибали.

"Мой долг - приехать в Астану после "Тур де Франса" и отметить свою победу со всеми болельщиками Казахстана, - рассказал Нибали и поделился ощущениями от победы. - После последнего этапа в Париже я постарался ощутить все эмоции, которые я испытывал. И уже после победы с командой я и почувствовал, что значит выиграть "Тур де Франс".

Генеральный менеджер велокоманды Александр Винокуров рассказал, что к этой победе "Астана" шла от этапа к этапу с 2000 года: "Мы доказали всем, что мы можем побеждать - не просто на гонках, а на самой престижной из них, "Тур де Франс". Винченцо долго шел к этому, было много критики, что он не готов. Но мы не отвлекались на это. Ребята всей командой шли к этому. И мы все выполнили работу на 100 процентов".

21 августа в 11.00 спортсмены примут участие в пресс-конференции, посвященной победе в "Тур де Франс 2014". Подробнее о планах велогонщиков на ближайшие дни вы можете ознакомиться здесь.

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