Трое детей погибли в горящем сене в Атырауской области

Происшествия
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Фото пресс-службы МЧС РК
В результате загорания сена в Махамбетском районе Атырауской области погибли трое детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

"5 октября в 19.27 часов на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Жаскеленова в селе Ортакшыл Махамбетского района произошло возгорание 22-х рулонов сена. Огнеборцы прибыли на место в 19.45 часов. Пожар полностью ликвидировали в 23.07 часов", - говорится в сообщении.



6 октября в 00.02 часа поступило сообщение от Махамбетского районного отдела полиции о пропаже при неизвестных обстоятельствах 3 несовершеннолетних детей в селе Ортакшыл.

"В поисковых работах были задействованы 11 сотрудников, 3 единицы техники, 2 единицы кинологического расчета ДЧС, сотрудники департамента полиции и жители села. Тела пропавших двоих детей 2014 года и ребенка 2012 года рождения обнаружили среди сгоревшего сена и передали сотрудникам департамента полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы", - рассказали в пресс-службе.



МЧС РК призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра взрослых, добавили в ведомстве.

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