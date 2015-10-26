Трое детей утонули из-за игры на тонком льду в Акмолинской области

Трое детей утонули в реке Колутон в Астраханском районе Акмолинской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ИА Новости-Казахстан
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Несчастный случай произошел в понедельник в первой половине дня в селе Старый Колутон, сообщили в департаменте внутренних дел региона.
"В дежурную часть РОВД поступило сообщение, что на реке Колутон утонули трое несовершеннолетних. Установлено, что дети 2008–2009 года рождения около 11.30 вышли из школы и, оставшись без присмотра, игрались на льдинах и утонули", – рассказали в полиции.
По словам собеседника, тела направлены в морг, назначена экспертиза.