Трое казахстанских боксеров вышли в четвертьфинал чемпионата Азии

Фото с сайта kfb.kz
На чемпионате Азии по боксу в Бангкоке
трое наших ребят вышли в ¼ финала, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.
Сперва Темиртас Жусупов (49 кг) со счетом 0:2, все же уступил сильнейшему узбекскому боксеру Хасанбою Дусматову.
Свой первый поединок на чемпионате сегодня провел Кайрат Ералиев (56 кг), бронзовый призер игр в Инчхоне. Он встретился с 22-летним филиппинцем Марио Фернандесом. В драматичном бою казахстанец одержал верх со счетом 3:0.
Капитан сборной Данияр Елеусинов (69 кг) выступил против шри-ланкийца Сисиры Руангала. Во втором раунде капитан казахстанской сборной пошел вперед, на этом бой закончился техническим нокаутом, Данияр Еелеусинов выходит в ¼ финала.
Жанибек Алимханулы (75 кг) свой стартовый поединок провел против китайца Ди Чжоу. Казахстанец, даже не держа оборону, легко проводил атаку. Со счетом 3:0 Алимханулы также вышел в ¼.