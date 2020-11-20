Трое лжеполицейских грабили подростков в Алматы

В Алматы лжеполицейские грабили подростков , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
По данным Управления полиции Турксибского района, орудовала криминальная группа преимущественно в роще Баума. Нередко и в дневное время суток.
"Они примечали для себя одиноко идущего молодого человека, подходили к нему, представлялись сотрудниками полиции, хотя ни форменного обмундирования, ни имитации служебного удостоверения злоумышленники не имели, затем отбирали у подростков сотовые телефоны и другие гаджеты", – рассказал начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.
По его словам, подозреваемые сейчас задержаны и взяты под стражу.
Как отметил глава УП, на данном этапе расследования установлена их причастность к десяткам аналогичным эпизодам только по Турксибскому району.
"Полагаем, что фигуранты в поисках легкой наживы могли орудовать на других участках, поэтому обнародуем их лица, с целью опознания другими гражданами. Если Вы стали жертвой этих людей, призываем незамедлительно связаться с нами по следующим телефонам: 298-54-08; 298-54-01 и 8-778-000-86-17", - добавил Амантаев.