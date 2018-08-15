Фото пресс-службы ДЧС Алматинской области
Трое молодых людей в возрасте 24-х и 25-ти лет насмерть отравились угарным газом. Трагедия произошла вблизи села Алгабас, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДЧС Алматинской области.
"12 августа 2018 года в 21:45 в Кегенском районе вблизи села Алгабас при откачки воды с колодца (глубина 10 м) получили отравление угарным газом от мотопомпы и скончались на месте трое молодых людей 1993-1994 годов рождения", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
Напомним, это уже не первый случай отравления газами. Летом 2017 года в ВКО четверо мужчин задохнулись в колодце.