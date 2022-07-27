Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Трое мужчин обокрали женщину без сознания в Жезказгане

В Жезказгане злоумышленники обокрали на улице женщину без сознания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Жезказгана Улытауской области поступило сообщение из медицинского учреждения: бригада скорой помощи доставила 61-летнюю пациентку, состояние которой врачи оценили как тяжелое, но стабильное.

Когда женщина пришла в себя, то рассказала, что следовала домой и несла пакет, в котором находился кошелек с деньгами в сумме 12 тысяч тенге и сотовый телефон. Проходя между домами, она неожиданно почувствовала себя плохо и очнулась уже в больнице.

Выяснилось, что вызов к медикам поступил с одного из домов по улице Сатпаева. Приехавшие на место врачи скорой помощи обнаружили женщину, находившуюся в бесчувственном состоянии. Причем на тот момент при ней уже не было никакого пакета. Видимо, кто-то, воспользовавшись состоянием потерпевшей, прибрал к рукам имущество потерпевшей.

К поиску злоумышленника (или злоумышленников) подключились участковые инспекторы полиции, хорошо знавшие подучетный контингент данного района города. Вскоре по подозрению в краже они задержали группу подозреваемых – троих мужчин в возрасте 30-44 лет и 36-летнюю женщину. Все они являлись любителями выпить.

Задержанные признались, что, обнаружив потерпевшую, которой требовалась помощь, забрали у нее пакет и скрылись.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

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