Трое мужчин задержаны с фальшивыми деньгами в Алматы

Закон и Порядок
Фото ДВД Астаны
В Алматы задержаны фальшивомонетчики с "липовыми" деньгами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Спецоперация прошла в микрорайоне "Думан". Полицейские и сотрудники департамента госдоходов задержали троих мужчин, которые находились в автомашине марки "Nissan Cefiro".

"В ходе осмотра автомашины обнаружены и изъяты денежные купюры номиналом в 2 тыс. тенге с признаками подделки, в общем количестве 46 штук. Общая сумма – 92 тыс. тенге. Далее, в процессе обыска по месту проживания одного из подозреваемых, обнаружены и изъяты компьютер марки "IBM", денежные купюры номиналом в 2 тыс. тенге с признаками подделки, в общем количестве 359 штук, что составляет 718 тыс. тенге, бумага формата А4 с напечатанными на них денежными купюрами номиналом в 2 тыс.тенге, с явными признаками подделки, фрагменты порванных и отрезанных частей денежных купюр на листах формата А4 в количестве 90 штук", – указывается в сообщении.

По факту изготовления поддельных денег начато расследование, задержанные водворены в изолятор временного содержания.

