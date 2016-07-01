Трое мужчин задержаны с фальшивыми деньгами в Алматы

В Алматы задержаны фальшивомонетчики с "липовыми" деньгами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.
Спецоперация прошла в микрорайоне "Думан". Полицейские и сотрудники департамента госдоходов задержали троих мужчин, которые находились в автомашине марки "Nissan Cefiro".
"В ходе осмотра автомашины обнаружены и изъяты денежные купюры номиналом в 2 тыс. тенге с признаками подделки, в общем количестве 46 штук. Общая сумма – 92 тыс. тенге. Далее, в процессе обыска по месту проживания одного из подозреваемых, обнаружены и изъяты компьютер марки "IBM", денежные купюры номиналом в 2 тыс. тенге с признаками подделки, в общем количестве 359 штук, что составляет 718 тыс. тенге, бумага формата А4 с напечатанными на них денежными купюрами номиналом в 2 тыс.тенге, с явными признаками подделки, фрагменты порванных и отрезанных частей денежных купюр на листах формата А4 в количестве 90 штук", – указывается в сообщении.
По факту изготовления поддельных денег начато расследование, задержанные водворены в изолятор временного содержания.
