Трое осужденных в Китае казахстанцев будут экстрадированы в РК
Талгат Исенов
Посол РК в КНР Шахрат Нурышев во время встречи с заместителем министра юстиции соседней страны Лю Чжицяном договорился о передаче на Родину трех граждан Казахстана, ранее осужденных на территории Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Также в ходе встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами в сфере юстиции и вопросы реализации двусторонних соглашений между Казахстаном и Китаем в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам и экстрадицию осужденных лиц. В ходе беседы была также отмечена необходимость юридического сопровождения строительства "Экономического пояса Шелкового пути".
"Шахрат Нурышев поблагодарил китайскую сторону за оказанное содействие в вопросе передачи осужденных казахстанских граждан для дальнейшего отбывания наказания на Родине. Казахстанский дипломат также выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество с министерством юстиции КНР по всему спектру правовых вопросов между двумя странами", – отмечается в сообщении.
Напомним, что в сентябре 2015 года в соответствии с Договором между РК и КНР о передаче осужденных лиц (был подписан 22 февраля 2011 года в Пекине) китайской стороной было передано 11 граждан Казахстана, отбывающих наказание на территории Китая различные сроки наказания. Еще 12 граждан РК в данный момент отбывают наказание на территории соседней страны.