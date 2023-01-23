Трое парней погибли в ДТП в Алматы

В результате крупной аварии, произошедшей на проспекте Аль-Фараби в городе Алматы, погибли трое парней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Скриншот с видео t.me/kris_p_almaty_official

Автомобиль Chevrolet Cobalt ехал по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении. На прямом участке дороги водитель по невыясненным обстоятельствам не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где вскользь ударил автомашину Tesla.

Навстречу двигались Toyota Camry и Toyota Tundra. Водители пытались сманеврировать и избежать столкновения, однако в итоге столкнулись между собой.

Camry вылетел с дороги и оказалась в арыке.

Toyota Tundra не смог увернуться и лоб в лоб столкнулся с Chevrolet.

Трое парней из Chevrolet оказались зажаты в салоне. Выяснилось, что парни до приезда скорой помощи погибли.

Кадры с места жуткой аварии распространяются в соцсетях и пабликах.