Трое парней похитили несовершеннолетнюю девушку в Актау – видео

В городе Актау несовершеннолетняя девушка отказалась обвинять своего парня в похищении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

В социальных сетях распространился видеролик о похищении несовершеннолетней девушки тремя молодыми людьми. Инцидент произошел 6 января.

Женщина, комментирующая видео, по всей видимости мать подростка, высказывает возмущение тем, что «прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления».

В УП Актау ответили, что 6 января по заявлению матери девушки было начато расследование по факту лишения свободы заведомо несовершеннолетнего.

«По результатам расследования производство по делу прекращено в связи с отсутствием какого-либо состава преступления.

Из показания несовершеннолетней следует, что похитителем является ее одноклассник, с которым она состоит в отношениях и который неоднократно сообщал ей о намерениях похитить ее для дальнейшей женитьбы.

Она также заявила, что каких-либо насильственных действий или угроз применения насилия со стороны одноклассника либо его друзей не имелось. Аналогичные показания даны одноклассником потерпевшей и его друзьями», – пояснили в полиции.

В УП сообщили, что к матери для переговоров по поводу сватовства направили родственника будущего жениха, а после дочь передали матери.