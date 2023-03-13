Трое подростков сознались в жестоком избиении мужчины в Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz

В социальных сетях 12 марта появились ужасающие фотографии избитого мужчины - жителя села Тургень. В различных Instagram-пабликах говорилось, что он был жестоко избит тремя несовершеннолетними в Алматинской области, после чего впал в кому, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В областной полиции рассказали, что 7 марта в 03:17 в больницу Есика с различными травмами был доставлен 49-летний мужчина - житель села Таутургень.

Сотрудниками криминальной полиции с участием ювенальной полиции УП Енбекшиказахского района были установлены и задержаны трое несовершеннолетних 2006, 2007 и 2008 годов рождения, подозреваемых в нанесении травм 49-летнему мужчине.

"Во время следственных действий задержанные признались, что 6 марта около 02:00 в селе Тургень нанесли телесные повреждения неизвестному взрослому человеку", - проинформировали в областной полиции.