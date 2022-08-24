Трое погибли и четверо пострадали в ДТП в Актюбинской области

Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В ночь с 23 на 24 августа около 00:50 часов на 91 км автодороги Шалкар – Иргиз опрокинулся автомобиль. 26-летний водитель Toyota Estima не смог справиться с рулевым управлением.

В результате ДТП от полученных травм скончались 3 человека. 4 человека госпитализированы в центральную больницу города Шалкар.