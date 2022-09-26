Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана

25 сентября на участке департамента Пограничной службы по Костанайской области пограничный наряд отделения «Тобыл» задержал троих граждан России, нарушивших границу в обход действующего пункта пропуска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

«Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации.

В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне», – отметили в КНБ.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме для надежного обеспечения пограничной безопасности Казахстана.