​Трое суток на раздумье

В судебном заседании Ш. вину свою признал и пояснил, что алименты не выплачивал ввиду отсутствия работы, сложного материального положения. Однако судом было установлено, что ответчик все-таки имел возможность оплаты хотя бы части средств, поскольку с февраля 2015 года трудился в качестве разнорабочего в одном из российских акционерных обществ в Омске. Там он получал ежемесячно заработную плату в 25 тыс. рублей.

Постановлением суда Ш. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 669 КоАП (неисполнение судебного акта), и ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на трое суток. Не исключено, что в дальнейшем он будет привлечен к уголовной ответственности по статье УК РК за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей.