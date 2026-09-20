Трое туристов потерялись в темноте в горах Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минувшей ночью в Медеуском районе, на перевале Шукур на высоте около 3100 метров, трое молодых людей, накануне выдвинувшихся в горы, при спуске остались без света из-за разрядившихся фонариков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Самостоятельно продолжить спуск они не смогли и обратились за помощью.

На место выехали спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы. Спасатели сопроводили туристов до пожарной части №22, где передали их родственникам. В медицинской помощи молодые люди не нуждались.