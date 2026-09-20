Трое туристов заблудились при спуске на пике Сатпаева в Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спасатели оказали помощь трем туристам на пике Сатпаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

По данным ведомства, в Карасайском районе Алматинской области, на пике Сатпаева (4317 м), спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь трем молодым людям 2007 года рождения, которые при спуске сбились с маршрута и обратились за помощью.

Связь с туристами поддерживалась, их геолокация была установлена. Спасатели сопроводили их до пожарной части №22, после чего молодые люди самостоятельно уехали домой.