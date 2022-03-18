В Алматы трое ворвались в частный дом, избили и обокрали хозяйку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

По данным полиции, разбойное нападение имело место в третьем часу ночи. В один из домов по улице Кайсенова Медеуского района ворвались трое мужчин.



Как установлено, они действовали по заранее разработанному плану. Нападавшим было известно, что в доме проживает одинокая женщина. Роли фигурантов были четко распределены: двое реализовали преступный умысел, еще один – остался у ворот, бдить обстановку.

"Хозяйку дома злоумышленники избили. Они забрали с собой ювелирные изделия на сумму свыше 2 миллионов тенге. С целью раскрытия тяжкого преступления был создана следственно-оперативная группа, усиленная сотрудниками криминальной полиции города. Разбойное нападение раскрыто. Пока задержаны двое из троих подозреваемых. Поимка беглеца – дело времени. 37-летний гражданин Ж., а также 25-летний гражданин Ц. взяты под стражу. К слову, они оба ранее уже отбывали наказание за кражу чужого имущества", – рассказал начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.



По признанию задержанных, они несколько дней наблюдали за домом, прежде чем совершить нападение. Их добычей стали драгоценности, которые они поделили. Что-то удалось продать, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению.