​Трофей сезона – у «Кайрата»

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Матч открытия нового футбольного сезона собрал на столичной арене 14 500 зрителей. Стоит отметить, что «Астана» и «Кайрат» уже встречались в битве за этот трофей в прошлом году, и тогда победителями оказались футболисты из главного города страны. Нынче же алматинцы приложили максимум усилий, чтобы впервые в своей истории увезти Суперкубок к себе.

Несмотря на то что команды только начинают сезон, матч получился довольно динамичным. Поначалу футболисты старались играть в атакующий футбол: мяч редко задерживался в центре поля. Правда, результатов это не приносило. Столичный клуб за первые 45 минут создал три запоминающихся момента, а алматинцы лишь один. Можно сказать, что первый тайм с небольшим игровым преимуществом остался за астанинцами.

Вторая половина встречи тоже прошла без голов. Форварды, конечно же, хотели отличиться, но вот прицелы у них явно еще не настроены. К тому же в неплохой форме оказались вратари. Запомнился эпизод на 78-й минуте встречи, когда кайратовец Ермек Куантаев выскочил один на один с вратарем астанинцев Ненадом Эричем и пробил прямо в него. И все же игра так и закончилась со счетом 0:0, а потому пришлось назначить два дополнительных экстра-тайма. Но и они не дали преимущество ни одной из сторон. Все решилось в послематчевых пенальти.

Эти минуты были, наверное, самыми долгими. Из первых пяти ударов реализовать команды смогли лишь по три. В итоге пришлось продолжить серию 11-метровых, и вот здесь победу «Кайрату» принес новичок команды – защитник сборной Словакии Лукаш Тесак.

