Трогательную историю о "Злыдне" пересказывают друг другу жители Нур-Султана

В зоомагазине, где я еженедельно отовариваюсь во благо наших питомцев, жил хомячок – обыч­ный дымчато-серый комочек. Обосновался он в отдельной немаленькой клетке, что меня поначалу удивило: остальные мохнатые сосуществуют в тесной компании – по 3–4 особи на «квартиру».



Я, может, и не обратила бы на него внимания (хомяков в магазине пруд пруди), но как-то мы с ним встретились взглядами, и я присмотрелась к грызуну. Зверек все же отличался от собратьев: он был явно крупнее, как-то ожесточеннее грыз лаком­ство. И глянул он на меня совсем не по-хомячьи: черные глазки смотрели на меня в упор, как-то недобро, мне даже привиделась насупленность мордочки, когда он, стоя на задних лапках, тянул носом воздух.



Спросила: новенький? Парень, владелец магазинчика, неопределенно качнул головой: и да, и нет. Оказалось, хомяка когда-то купили вместе с подругой, но через какое-то время парочку принесли якобы на временную передержку, но забрали в итоге только самочку. Хозяин признался: хомяк по характеру – настоящий демон, кусал детей, громил клетку, свою даму не признавал. Пытались подстроиться под нрав питомца, но махнули рукой: смириться с постоянным шумом еще можно было бы, но прокушенные до крови пальцы детей поставили точку во взаимоотношениях семьи и зверька.



То, что хомяк и правда скор на расправу, прочувствовали все работники магазина. Рассказали: чтобы насыпать ему в миску корма, сначала надо в приоткрытую дверцу клетки просунуть карандаш и дождаться, пока «комочек» в него вцепится. А потом, не медля ни секунды, успеть вытащить другой рукой его кормушку. Проморгали, и хомяк успел понять подставу – пеняйте на себя: палец цапнет – мама не горюй. Как ему менялся наполнитель – отдельная история, ввязываться в которую не хотел никто из сотрудников. Казалось бы, хомяк, а запугал весь коллектив.



Постепенно с характером хомячка в магазине смирились: «Будем содержать» – развел руками менеджер. Тем более что животинку всем действительно было жалко: у хомяков век недолгий, придется бедолаге коротать его в казенных стенах. Я когда приходила за покупками, всегда здоровалась со Злыднем – так его в шутку прозвали в магазине. Но пальцы в клетку больше не тянула.



А тут прихожу на днях – и нет Злыдня… Сразу стало так грустно: неужели умер от одиночества и собственного вредного характера?



– Да нет же, наоборот, – разулыбалась девушка-продавец, – купили нашего Злыдня!



Пришел, значит, в магазин мальчишка лет 6, притащил маму с папой посмотреть на хомячков (ясное дело, что «просто посмотреть» было отвлекающим маневром с далеко идущими намерениями). Пока родители умилялись пушистикам, смиренно сопящим в процессе дневной сиесты, мальчишка застыл перед клеткой со Злыднем. Продавцы так и сказали: буквально застыл с влюбленными глазами. И заявил: без него не уйду. Мальчика стали отговаривать: он злой, кусачий, да просто уже старенький – год еще проживет, не больше. Но пацан уперся: мой хомяк. Решились на крайние меры: разрешить мальчику потрогать зверька, пусть сам убедится, что хомяк явно не намерен становиться питомцем ребенка.



И тут произошло чудо, не иначе: Злыдень сам залез на протянутую ладошку мальчика. И разрешил себя погладить. И дружелюбно обнюхал нос смелого паренька. Столь уникальное событие даже сфотографировали.



Вот так Злыдень обрел друга. Свое­го Человека. Которому все равно, сколько этому самому Злыдню еще осталось. Ушли они из магазина в обнимку, а клетку понесли родители, которые больше не пытались отговорить сына.

