Троих граждан Ирана осудили за незаконное пересечение границы Казахстана

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с выдворением за пределы страны

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24 июля трое граждан Ирана во время рыболовства незаконно пересекли государственную границу Казахстана через Каспийское море, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области

Указанные граждане были задержаны военнослужащими Пограничной службы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело за умышленное незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору вне пунктов пропуска через государственную границу. Приговором Каракиянского районного суда трое граждан Исламской Республики Иран признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с выдворением за пределы Республики Казахстан. Приговор суда в настоящее время не вступил в законную силу», − проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что незаконное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска через государственную границу влечет ответственность, установленную законодательством РК.