Троих казахстанцев задержали в Южной Корее

Фото: пресс-служба МИД РК

«12 февраля текущего года, по информации иммиграционных властей Республики Корея, были задержаны 3 гражданина Казахстана. Двое из них арестованы, а третий был выпущен под подписку о невыезде из страны», – сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

По его словам, уголовное дело по данному вопросу направлено в местную прокуратуру. Граждане подозреваются в создании поддельных историй о заявках на получение статуса беженца и в подготовке поддельных документов иностранцам, в том числе гражданам Казахстана, через социальные сети.

«Следствием было установлено, что они ложно подали заявление о предоставлении статуса беженца ряду иностранцев, проживающих в Корее. В соответствии с корейским законом о защите персональных данных, правоохранительные органы Южной Кореи отказались предоставлять персональные данные и иную информацию о задержанных в посольство Казахстана. В свою очередь задержанные граждане Казахстана не обращались в наше посольство в Сеуле и не заинтересованы в предоставлении информации сотрудникам посольства», – отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны.