Троих мужчин подозревают в краже миллиона тенге в Актау

Действия правонарушителей запечатлели камеры видеонаблюдения, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.
Инцидент, как рассказали в полиции, произошел 5 августа 2018 года примерно в 12:30 на авторынке в Баскудуке. Из автомобиля Toyota Camry украли денежные средства общей суммой 1,2 миллиона тенге.
Данный факт зарегистрирован по статье 188 УК РК (Кража).
"Сотрудники криминальной полиции Мунайлинского РОВД разыскивают троих мужчин в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемых в совершении правонарушения", – сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Инцидент, как рассказали в полиции, произошел 5 августа 2018 года примерно в 12:30 на авторынке в Баскудуке. Из автомобиля Toyota Camry украли денежные средства общей суммой 1,2 миллиона тенге.
Данный факт зарегистрирован по статье 188 УК РК (Кража).
"Сотрудники криминальной полиции Мунайлинского РОВД разыскивают троих мужчин в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемых в совершении правонарушения", – сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.